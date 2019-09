“Nunca he recibido ningún beneficio del Sisben” Representante Milton Angulo

No acepto esta noticia, dijo enérgicamente el representante a la Cámara, quien aseguró que desde 1998 pertenece al régimen contributivo, y solo hasta ahora se dio cuenta que estaba en el Sisben, “y puede ser porque soy de Buenaventura y toda la población del Puerto ha sido encuestada para saber si pueden acceder a subsidios, en la encuesta, aparece un puntaje que no sé cómo lo sacan, pero no es suficiente para calificar a subsidios”.

También en su defensa dijo que viene de una familia humilde con valores y principios y en ningún momento haría algo en beneficio propio dejando de lado a quienes más lo necesitan, “yo no he recibido ningún beneficio del Estado. Yo lo que creo es que esto es con fines políticos”

Por último el representante exhorto al gobierno para que se investigue porqué se le acusa de recibir subsidios. “Yo estoy en el régimen contributivo y una persona que está en régimen contributivo no puede estar en régimen subsidiado. Es Planeación Nacional quien debe validar la información y retirar a las personas”.