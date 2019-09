VIDEO: Nada que entregan terminado colegio en el norte

Ya se va acabar el segundo semestre de año escolar y nada que entregan en su totalidad la sede C del colegio Promocion Social del Norte.

Benjamín Sanabria, veedor que esta haciendo seguimiento al proyecto señaló a Caracol Radio que los padres de familia y profesores denuncian que las obras quedaron inconclusas y los trabajadores hace 8 días que no vienen.

"No entendemos por qué las obras quedaron paralizadas. En la parte del techo se entra todo el agua cuando llueve porque dejaron eso destapado, ya hay grietas en los salones, no tenemos sala de informática. A parte, no hay sistema de ventilación y una nevera que dejamos aquí, ya no tienen ni siquiera el motor" señaló el veedor.

Lea también: Calidad del aire mejoró en agosto.

La alcaldía había quedado en tener lista la remodelación el 8 de julio y a hoy los 406 niños reciben clases en esas instalaciones, que como señalan los padres de familia no están terminadas.