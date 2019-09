Alertan de estafadores, falsos funcionarios de la Gobernación

Según el secretario de Salud de Santander Luis Alejandro Rivero han recibido de otros municipio las denuncias de que personas haciéndose pasar por funcionarios de la Gobernación están estafando a los ciudadanos.

Señaló que "una alcaldesa me llamó y me dijo que si era cierto unos trámites para vincular auxiliares de enfermería a la Nueva EPS. Digo en todo el departamento que esto es falso. La secretaría no ha autorizado a nadie, ni es el mecanismo de contratación que tenemos, ni muchos para EPS. No coadministramos, ellos se encargan de su propia afiliación".

Lea también: VIDEO: Candidato hace pantomima en la UIS

También indicó que los falsos funcionarios exigiendo a sus víctimas el pago en una cuenta bancaria de $200 mil para los trámites y poder ser vinculados finalmente a la EPS.

Los municipios donde se han presentado estas denuncias son El Peñón, Sucre, El Playón y algunos municipios de García Rovira.