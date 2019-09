VIDEO: Sacerdotes y feligreses despidieron a Monseñor Pimiento

La tarde de este jueves en la catedral de la Sagrada Familia obispos y sacerdotes de toda Colombia, alrededor de 1000 feligreses, la Policía e incluso el Gobernador de Santander estuvieron acompañando las honras fúnebres del cardenal santandereano José de Jesús Pimiento.

La eucaristía fue precedida por el Nuncio Apostólico del papa en Colombia, Luis Mariano Montemayor quien recordó a Monseñor Pimiento como símbolo de la paz y el perdón que deben tener los colombianos con los grupos armados y las disidencias de las Farc.

"A el cardenal aunque no le quitaron la vida pero tuvo que sufrir muchos momentos de violencia y curar tantas heridas, sin embrago, él siempre siguió exhortando. Hacer lo contrario de lo que se veía hacer. Dar la vida, ayudar a la libertad y la vida de los colombianos. Yo creo que ese es su gran mensaje y es la respuesta que él le hubiera dado a Iván Márquez; incluso Iván Márquez fue uno de los nuestros, estuvo en uno de los seminarios; que se acuerde, yo creo que es un gran error lo que hizo pero pongamos las cosas en su lugar, son 20, hay miles en los espacios territoriales trabajemos con ellos" señaló el Nuncio Apostólico luego de una conmemorativa eucaristía y sepultura.

El cuerpo del cardenal José de Jesús Pimiento reposa en la catedral de la Sagrada Familia y será recordado porque dedicó casi sus 100 años de su vida a la iglesia católica