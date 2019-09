Candidatos a la Alcaldía de Medellín

Alfredo Ramos Maya

Centro Democrático

Abogado, especialista en derecho constitucional.

Fue el de gerente de Unidad de Negocios de Grandes Formatos, de la empresa Tronex Battery Company S.A., donde estuvo desde enero de 2008 hasta octubre de 2013.

Sector público: Para las elecciones legislativas de 2014, Ramos formó parte de la lista cerrada al Senado de la República por el centro democrático. Ocupó el renglón número trece de dicha lista y resultó elegido senador para el periodo 2014-2018.

Decidió no presentarse a las elecciones legislativas de 2018, una vez que confirmó que su colectividad Centro Democrático optó por la figura de listas abiertas al congreso y argumentó su decisión diciendo que no podría pedirles a los ciudadanos votar por él y no por Álvaro Uribe Vélez.

Algunas de sus propuestas

- Creación Secretaría de internacionalización (integrada a la ACI, BUREAU y a subsecretaría de turismo).

- Sistema de coworking público – Medellín emprendedora.

- Convertir las bibliotecas en Casas de vida cumpliendo otras funciones culturales y sociales.

- Aumentar el uso de espionaje y la infiltración a grupos criminales para estudiar su estructura y poder desmantelarlos.

- Construir un velódromo, bajo techo, de talla internacional.

- También debemos pensar en modernizar el estadio Atanasio Girardot.

- Proponer el regreso de las bienales de arte.

Daniel Quintero Calle

Firmas movimiento Independientes

Es ingeniero electrónico de la Universidad de Antioquia con estudios (curso) en administración de finanzas públicas en el Harvard Kennedy School of goverment. Magister en Administración de Negocios (MBA) de Boston University.

Sector público: Empezó su carrera política en el 2013 cuando creo el Partido del Tomate, después de la disolución de este partido se lanzó sin éxito a la cámara de representantes por el partido liberal. Y posteriormente fue elegido como gerente de Innpulsa (entre el 2015 y el 2016), fue director y creador de la compañía intrasoft S.A. desde el 2005 y hasta comenzar en Innpulsa y llegó a liderar

Quintero Calle es desarrollador de software, ocupó el cargo de Gerente de Innpulsa Colombia entre 2015 y 2016, y, además, fue creador y director de la compañía Intrasoft S.A. Colombia durante una década (2005-2015).

Fue viceministro de economía digital desde julio de 2016 y hasta diciembre del 2017 cuando renunció para apoyar a Humberto de la calle en su candidatura presidencial.

Después de su apoyo a las presidenciales para Humberto de la calle y posteriormente para el candidato Gustavo Petro, Daniel Quintero lanzó su candidatura por firmas a la Alcaldía de Medellín.

Propuestas:

- Propone reconstruir el teatro Junin (ubicado en el lugar donde hoy es el Edificio Coltejer) asegurando que podría hacerlo en un predio del Municipio en el barrio Manrique.

- Propone congelar las cuentas de servicios públicos de EPM.

- Cambiar las rutas de solo bus para que vayan en sentido contrario del flujo vehicular normal de la vía.

Jesús Aníbal Echeverri

Partido de la U

Licenciado en Educación, Filosofía e Historia, Universidad Autónoma

Latinoamericana. Especialista en Cultura Política y Pedagogía de los Derechos Humanos Universidad Autónoma Latinoamericana de Medellín. Especialista en Educación Personalizada, Universidad Católica de Manizales. Carrera docente y concejal durante 4 periodos consecutivos desde el 2004.

Algunas de sus propuestas

- Infraestructuras De Seguridad Nueva La propuesta resultante de nuevas espacialidades, pretende construir un sistema articulado de intervención en donde los proyectos propuestos logren uno de los objetivos primordiales del plan PMISC. “Seguridad para todos los ciudadanos con calidad y la construcción de infraestructura física como apoyo para garantizar su integridad y tranquilidad dentro del territorio”.

- Construcción de nuevas estaciones de policía por COMUNAS

- Gerentes de comunas y corregimientos

- Crear en el instituto de deportes INDER un área de mercadeo, que nos permita captar recursos para potenciar nuestras fortalezas, incrementar la oferta institucional, realizar alianzas estratégicas y hacernos mucho más visibles el mundo DRAFE.

- Creación del Programa de registro, seguimiento, control y restitución de la persona en condición de calle y en calle con enfoque diferencial, lo anterior considerando la procedencia, edad, antecedentes de su condición, existencia o no de cuidado/familia, estado mental, entre otros.

Beatriz Elena Rave Herrera

Partido Verde

Arquitecta de la Universidad Pontificia Bolivariana, líder de procesos de planeación estratégica para Medellín y el Área Metropolitana, del Proyecto Cities, y, recientemente, del Proyecto BIO 2030.

Magister en Desarrollo de la Universidad Pontificia Bolivariana (2005) y, Especialista en políticas de suelo en América Latina del Lincoln Institute of Land Policy – LILP (2007).

Docente titular de la Universidad Pontificia Bolivariana. Catedrática y profesora invitada en universidades nacionales e internacionales. Consultora en temas de desarrollo y políticas públicas.

Sector público: Inició su trabajo en el sector público como Directora de Planeación del Área Metropolitana, y, posteriormente, como gerente de la Empresa de Vivienda de Antioquia, en los gobiernos de Sergio Fajardo y Alonso Salazar.

Propuestas:

- Promoverá un proyecto llamado la Cultura Medellín asociada a los referentes de construcción de estrategias públicas, de cuidado y de superación.

- Programa Medellín Bicible: Consumo sostenible y bienestar ciudadano.

- Etnoeducación + Educación para la diversidad + Educación para la paz + Procesos de integración LGTBI.

Juan David Valderrama López

Firmas movimiento Todos Juntos

Administrador de negocios de la Universidad Eafit, especialización en economía en Uniandes y maestría en economía. Experiencia en sector privador.

En el sector público fue asesor de la gerencia de Epm, secretario privado de la Alcaldía de Medellín, Director de la Agencia de cooperación e inversión de Medellín (ACI), Director del Instituto de deportes de Medellín (Inder).

Algunas de sus propuestas:

- Construirá 10.000 viviendas VIS y VIP y otorgaremos 9.000 subsidios de mejoramiento, creando vecindad y fortaleciendo las redes comunitarias.

- Creación 5.000 empleos nuevos para los jóvenes más vulnerables de Medellín.

- Replicará el modelo de barrios creativos como el distrito de la creatividad del sector Perpetuo Socorro.

- Implementaremos programas de acceso a crédito y bancarización para la población más vulnerable para desincentivar el gota gota, práctica ilegal que afecta sobre todo a esta población.

- Diseñará un Plan Maestro de infraestructura educativa. Con esta herramienta realizaremos adecuaciones y mejoras a 180 instituciones educativas cada año, para que nuestros niños, niñas, adolescentes, jóvenes y sus maestros disfruten espacios educativos de calidad.

- Ampliará la tasa de cobertura de acueducto y alcantarillado en Medellín. De manera simultánea generaremos esquemas de incentivos para de cuidado del agua.

- Financiará 2.500 bicicletas eléctricas.

- Implementará la estrategia de cuadrantes inteligentes.

Santiago Gómez Barrera

Firmas movimiento `Seguimos contando con vos´

Administrador de empresas de la universidad de la Salle, especialista en negocios internacionales de la universidad Eafit, magister en ciencia política de la UPB.

En el sector público: Secretario general del concejo de Medellín (2004 y 2006), gerente de terminales (2008-2011), acompañó como gerente de campaña, la aspiración de Federico Gutiérrez a la Alcaldía de Medellín en el 2011. Secretario de gobierno en la actual administración de Federico Gutiérrez y encargado de la visita del Papa a Medellín en el 2017.

Propuestas:

- Creación de Buen Camino, para continuar el camino de buen comienzo con 50 mil jóvenes de la ciudad.

- 50 mil nuevas becas de educación superior.

- Reforestación de laderas en Medellín.

- Propone el gran parque ambiental Olaya Herrera.

- 3.000 bicicletas eléctricas.

- Nuevo cable turístico al cerro Nutibara.

Juan Carlos Vélez Uribe

Firmas movimiento ´Medellín avanza´

Abogado en la Universidad de Medellín, estudió Finanzas en la Universidad Eafit y especialización en Derecho Administrativo de la

Universidad del Rosario, titulado en Defensa y Seguridad Nacional en la Escuela Superior de Guerra del Comando General de las Fuerzas Militares en el año 2002.

En el sector público: Concejal en 1994 y en 1997, en el 2006 fue candidato al Senado de la República, no llegó, pero dos años después llegó al Senado en reemplazo de Mauricio Pimiento. En ese mismo año asumí la presidencia de la Asociación Colombiana de Agencias de Viajes y Turismo - Anato. En mayo de 2007 fue elegido Senador de la República, fue reelegido Senador en 2010, en 2009 fue precandidato Presidencial e hice parte de la Dirección Nacional del Centro Democrático. Por esa misma colectividad fue candidato a la Alcaldía de Medellín en 2015.

Propuestas:

- Incentivos de becas y opciones de vacaciones y turismo para miembros de la Policía Nacional que demuestren su compromiso y responsabilidad.

- Jornada única escolar.

- Crear el Mega centro de información y orientación Incluyente en salud (Ciies) con soporte tecnológico para: orientación en salud a población con patologías mentales (drogadicción, tendencia al suicidio), orientación en salud sexual y reproductiva.

- Integrar a los gimnasios privados de la ciudad en el programa de actividad física.

- Subsidio del costo de internet por estratos. El costo máximo para estrato 1 debe ser de alrededor de 20 mil pesos mensuales.