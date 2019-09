Ex fiscal de Venezuela pide restar importancia a Maduro

La ex fiscal de Venezuela Luisa Ortega también se sumó a las voces que piden no prestarle atención a las amenazas e intimidaciones que con su lenguaje hace Nicolás Maduro hacía Colombia.

La ex funcionaria venezolana dijo a Caracol Radio “él no va a cambiar ese lenguaje, eso es parte de su forma de actuar, él quiere la muerte y destrucción de los venezolanos, el odia a los venezolanos, no va a ver otro lenguaje”.

Dijo además que su “lenguaje es escatológico, agresivo, eso lo acaba de inventar, lo que hay que hacer es no prestarle atención, no seguir la agenda que el marca, hay que crear nuestra agenda”

“Él se inventa cualquier cosa para distraer a la colectividad” dijo la ex fiscal.

Luisa Ortega participó en Cúcuta en la versión XV de la Fiesta del Libro que a través de diferentes invitados ha dado una mirada a la crisis binacional.