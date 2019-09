Adelina Covo también demandó penalmente a estudiante que la denunció

Un nuevo capítulo surgió en la denuncia que hizo la estudiante de séptimo semestre de Comunicación Social de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, identificada como Blanca Urango, quien señaló que la candidata a la alcaldía de Cartagena Adelina Covo la retuvo en su casa y le borró el material digital de una entrevista que al parecer no le gustó a la aspirante por el partido Colombia Humana.

Ahora Adelina Covo la demandó penalmente ante la Fiscalía por haber supuestamente perjudicado su imagen y nombre con esos señalamientos.

La denuncia la hizo a través del abogado Juan Carlos Cabarcas Muñoz y en la demanda expresa que, “No es posible que esta estudiante ponga a movimiento el aparato de justicia del Estado con mentiras, con falacias, buscando mancillar mi honra que con gran esfuerzo he construido con 40 años de vida profesional exitosa. Por eso he presentado una denuncia penal para que se evalué este comportamiento.”

En el quinto punto de la demanda señala: “La hoy denunciada pertenece a la campaña política de otro candidato a la alcaldía el doctor Armando Córdoba Julio, tal como lo revelan los medios abiertos, redes sociales de la hoy denunciada Blanca Elvira Urango Cardona.”

La estudiante se ratifica en su posición

Una vez conocida la contra demanda en su contra, Caracol Radio consultó a la estudiante Blanca Elvira Urango Cardona quien reiteró que ella si fue retenida en la vivienda de la candidata Covo y que le fueron manipulados sus elementos digitales de trabajo.

“Yo vi su denuncia y me ratificó en mi posición, no voy a retractarme porque no tengo nada que retractarme, yo estoy diciendo la verdad y estoy en el proceso de recuperar el material que ella eliminó para demostrar que todo lo que he dicho es cierto, que la candidata Adelina Covo me retuvo por más de 20 minutos.”

Frente al tema del otro candidato a la alcaldía de Cartagena Armando Córdoba, Blanca Urango respondió, “Si trabaje con él para el año 2017 – 2018 para las elecciones atípicas, pero en esto momento no trabajo con él, no trabajo con nadie, no tengo vinculo político con nadie.”