Alcalde de Magangué pidió disculpas por palabras fuertes en video

El alcalde de Magangué, Pedro Alí, se defendió de las personas que lo criticaron por un video que circuló en las redes sociales y expresó que todo se desprende de una defensa vehemente a su programa bandera: La Revolución del Pavimento.

Haciendo un poco de historia, el alcalde dijo que este programa se remonta hacia los años 80, cuando el doctor Nicolás Curi, fue alcalde de Cartagena y Farid Arana, gobernaba a Magangué y pavimentaron por participación comunitaria muchas calles, desde esas épocas Magangué no había tenido una pavimentación masiva, siempre la clase dirigente se justificaba por el hecho de que no había alcantarillado, entre otros pretextos.

“Nosotros nos metimos en las comunidades con las juntas de acción comunal directamente y a través de convenios solidarios empezamos a pavimentar, dando el cien por ciento del pavimento y un millón de pesos por cada cien bolsas, de esa manera nacen los convenios, y la comunidad ponía la mano de obra, en algunas comunidades las más pobres, ellos mismos trabajaban, hacían bazares, ollas comunitarias, sancochos comunales, en otras calles y cuando La Revolución del Pavimento fue subiendo de estrato, ya no hacían bazares, sino que recogían las platas para pagar la mano de obra a obreros especializados y conocidos de acá de Magangué, de esa manera La Revolución del Pavimento fue cogiendo forma, robusteciéndose, y hoy tenemos casi 400 calles pavimentadas, no solo en el sector urbano, sino en el sector rural, y están caminando sobre cemento, más de 60 mil magangueleños que han caminado sobre lodo toda su vida, con decirles que personas que hoy tienen más de 60 años, jamás habían pisado pavimento en la puerta de su casa”. Acotó.

Refiriéndose al video, dijo que “a la persona que vieron es un costeño, un magangueleño, nacido y criado en un barrio popular, que es la Boca del Trinche en Magangué, yo nací en la calle de Los Turcos, me crié con toda esa gente y lo que me corre por la sangre es pueblo, eso es lo que soy yo, y eso es lo que vieron en ese video, si de verdad ofendí a alguien espero que me entiendan que cuando uno quiere una cosa, la defiende con la vida”, concluyó.