Homenaje a Juan Carlos Coronel por sus 35 años de vida artística

En la octava versión del FestiJazz de Mompox, la Gobernación de Bolívar y el Instituto de Cultura y Turismo de Bolívar, Icultur, rinden homenaje al artista bolivarense Juan Carlos Coronel por sus 35 años llenando corazones al ritmo de su música. Este reconocimiento se llevará acabo este 6 de septiembre en el marco del concierto inaugural del Festival de Jazz de Mompox.

Desde muy temprana edad Juan Carlos Coronel incursionó en el campo de la música y actualmente es uno de los artistas más reconocidos de talla nacional e internacional que ha sorprendido por su versatilidad en diferentes géneros y ritmos como el bolero, cumbia, pasillos, jazz y una capacidad para reinventarse en los escenarios, mostrando diferentes facetas alrededor de su trayectoria artística.

Es el primer colombiano en grabar en los estudios Capitol y el primer latinoamericano autorizado en cantar en español las canciones de Frank Sinatra. Ganador en el 2011 del Premio Grammy Latino a mejor album cumbia / vallenato, con su album “Tesoros” y calificado por la revista especializada Billboard como el segundo mejor de la historia de la música en Colombia con su más reciente producción “Lenguaje Universal”

El Gobernador Dumek Turbay Paz, expreso “Este año tenemos el gran placer de homenajear a Juan Carlos Coronel por sus 35 años de excelente carrera artística, este artista es un ejemplo disciplina, constancia y dedicación, exaltamos toda su labor al representarnos frente al mundo, por ser un artista impecable y por ser claramente una persona de admirar”

“Nos sentimos orgullosos de entregar este reconocimiento a este gran artista bolivarense, que nos ha sorprendido a través de su voz y particular estilo, siendo esto una prueba palpable de su incesante dedicación y entrega a su carrera musical y no solo aplaudimos sus logros y su éxito, sino también, su humildad y el valor que le da a sus raíces”. Aseguro Lucy Espinosa, directora de Icultur

Por su parte el artista expresó “A lo largo de más de 35 años de Carrera ininterrumpidos he sido humildemente merecedor de muchos premios pero este en especial me emociona y motiva como si fuera el primero. Agradezco al gobernador de bolívar y la directora de Icultur este reconocimiento, el cual tiene valor incalculable por el mismo hecho de ser bolivarense, me enorgullece que mi música y mi trabajo lo destaquen por representar nuestra cultura”