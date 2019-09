Transportadores piden participar en estructuración del Tren de Cercanías

Los transportadores intermunicipales revelaron que no fueron consultados en los estudios sobre pasajeros en las rutas con Palmira, Jamundí, Yumbo y Candelaria, que forman parte del proyecto Tren de Cercanías, Hernando Lozano, representante de los empresarios, dijo que en ningún momento han sido convocados.

“No conocemos nada de los estudios sabemos que hay una mesa técnica que hizo la gobernación con una empresa francesa, pero en absoluto, nos han desconocido como actores principales del transporte, que por ochenta años hemos transportado a toda la ciudadanía del Valle del Cauca”

Los transportadores sostienen que deben ser tenidos en cuenta, porque son ellos los que tienen la información precisa de los pasajeros que se movilizan en este departamento, principalmente en las ciudades donde quieren que funcione el tren.

“Pensamos que con el número de pasajeros que se movilizan en cualquiera de estos ejes viales, debe haber un subsidio porque de lo contrario no es viable la operación del tren”, sostiene Hernando Lozano, ya que los transportadores intermunicipales van recogiendo los pasajeros en la vía hasta salir de la ciudad, por el contrario, por ejemplo el Palmira, el tren tendría sólo dos paradas obligatorias, saldría de la estación del ferrocarril, pararía en Guanabanal, y no hay otro sitio hasta Cali, dice el representante gremial, “en cambio nosotros recogemos toda la población que sale desde la estación del ferrocarril hasta la salida de Palmira, y la gente no va a ir hasta la estación del ferrocarril porque nosotros los recogemos en la vía, que son puntos donde la secretaria de transito nos ha definido para recoger pasajeros”.

Los transportadores intermunicipales consideran ser un actor fundamental en la estructuración del tren porque conocen la situación y las estadísticas reales de la movilidad de los pasajeros.