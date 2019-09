Siete concejales se declararon impedidos para discutir el POT de Bogotá

La plenaria del Concejo de Bogotá definirá si aceptan los impedimentos de los concejales del Centro Democrático y de Jorge Torres de la Alianza Verde para discutir y aprobar el Plan de Ordenamiento Territorial de la ciudad

El concejal del Centro Democrático, Diego Molano, explicó que pasaron esa solicitud ante la plenaria debido a que su partido, que llego por lista cerrada al concejo, recibió dineros en campaña por una financiera que tiene relación con temas de construcción

"En aras de la transparencia y teniendo en cuenta que el Centro Democrático recibió una donación de una empresa privada que tiene una sociedad con una constructora y de una revista inmobiliaria, hemos presentado ante la plenaria un estudio de un posible de conflicto de interés", explicó Molano

El Concejal manifestó que para ellos no están impedidos porque el POT es una normal general y el partido no legislaría en torno a una situación particular de una empresa.

La misma situación pasa con el concejal Jorge Torres, de la Alianza Verde, quien recibió recursos por parte de una empresa constructora para su campaña