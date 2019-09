Denuncian presuntas irregularidades en licitación del IDRD

Según lo denuncia el consorcio Parques Vecinales PCP a los participantes se les aplicó a "raja-tabla" cada aspecto de la licitación y a la empresa Inciteco no le aplicaron el mismo rigor.

"Pues la polémica está en 19 puntos perdidos por el proponente, sin aparente justificación mientras contra viento y marea se favorecían los intereses de Inciteco", manifestó el abogado de la firma, Juan Pablo Nova

Pero la temperatura de la Licitación llegó a su punto máximo cuando se realizó la apertura del sobre económico y el comité asesor evaluador después de revisión y análisis, recomendó al IDRD adjudicar dicha licitación a Inciteco, sin darle traslado a las partes.

"Dejo constancia que no es transparente que en dos minutos desconozca cual fue la integralidad de la propuesta del otro proponente, porque venía con AP1 y ustedes no pueden pasar por encima de esos documentos sin hacer ningún análisis. Désen cuenta que de haber otorgado el puntaje a mi cliente, la entidad no tendría que pagar más de 47 millones de este contrato, detrimento que tendrá que asumir dentro de su patrimonio por las incoherencias que hay en la licitación", dijo el abogado en plena audiencia

De acuerdo a lo expuesto por el proponente Consorcio Parques Vecinales PCP, los hechos presentados en la apertura de los sobres económicos, donde a pesar de un error por parte de Inciteco en la propuesta y de no ser la oferta económica más favorable para la ciudad, la entidad en cabeza de su comité asesor evaluador pretendió omitir dicha información para adjudicar el contrato a la empresa Inciteco

Esta situación ha vuelto el proceso en un constante aplazamiento, pues el comité evaluador aparentemente no se decide ni se arriesga a apoyar un proceso aparentemente viciado y después de varios aplazamientos, este jueves 5 de septiembre se espera la respuesta a esta controvertida licitación que realizará el mantenimiento, adecuación y recuperación de los parques de Bogotá.