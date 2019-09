Pareja de candidato en El Roble lo denuncia por violencia intrafamiliar

Angie Del Carmen Navarro Reyes, denunció al aspirante al concejo del Roble, Sucre, Ángel Ramón Flórez Carrascal, con quien vive hace más de un año, por supuestamente herirla con una botella.

La mujer, de 23 años, relató que Flórez Carrascal se molestó cuando fue a buscarlo a un sitio donde departía con un primo y amigos tras varias horas de esperarlo donde una amiga.

Asegura en la denuncia que, al llegar al lugar, su pareja no atendió su requerimiento de dinero para alimentos y por el contrario la atacó con una botella de cerveza, impactándola en la cara.

Lea también: Autoridades admiten fuerte presencia del Clan del Golfo en Sucre

“Después de eso, pedí a un muchacho de una moto que me llevara a la estación de Policía de El Roble y luego a la IPS, me tomaron varios puntos", relató.

La denuncia presentada el jueves 30 de agosto fue asumida por la Fiscalía 11 Seccional.

De acuerdo la denunciante, no es la primera vez que su pareja la maltrata aunque sí la primera vez que lo denuncia.

“la verdad tengo en mi cuerpo varios moretones y negros de golpes que él me ha dado en diferentes ocasiones que me ha maltratado, me dijo que no le importa ir a la cárcel” sostiene Navarro.

Lea también: Cuatro militares muertos en enfrentamientos en el Bajo Cauca

La denunciante considera que Flórez debe ser expulsado del Partido Liberal en el que milita y por el que aspira al Concejo de El Roble por el comportamiento.

“ si a mí me llega a pasar algo, yo quiero que (...) o sea, yo ahora mismo no tengo ninguna clase de enemigos, solamente ellos, si a mi me llega a pasar algo o (...) como a mi familia, los responsables son ellos, tanto Ángel Flórez como su familia. Son los únicos con los que tenemos inconvenientes en estos momentos “ asegura.

La denunciante, quien solicita protección de las autoridades, fue citada a la Fiscalía el 10 de septiembre para continuar con el proceso contra su pareja.

Lea también: Nueve muertos en operación contra disidencias de Farc en Colombia

Caracol Radio contentó comunicarse varias veces a través de llamadas y por mensajes de WhatsApp con el candidato denunciado sin obtener respuesta.