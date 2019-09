Usuarios de Coomeva inician huelga de hambre en Santa Marta

Luego de 21 días de protesta frente a las sedes de Coomeva en Santa Marta, alrededor de 20 personas han iniciado una huelga de hambre en la puerta de las oficinas de la eps, que están ubicada entre las avenidas del Río y Ferrocarril, exigiendo soluciones al deficiente servicio de salud que reciben.

Los huelguistas son padres de niños que padecen enfermedades de alto costo y que no están recibiendo sus tratamientos, por lo que han recurrido a tutelas para que por vía judicial se les amparen sus derechos, sin embargo, Coomeva no accede a brindarles la atención adecuada.

“Mi hija tiene 13 años y padece osteomielitis crónica desde hace cinco años, pero Coomeva no le ha dado tratamiento oportuno y por eso su salud se está deteriorando. Ella tiene un aparato en su pie derecho y usa muletas, necesita una cirugía urgente, y aunque los especialistas insisten en la urgencia del caso, la eps no resuelve las autorizaciones. Por eso participo de la huelga de hambre y voy a estar aquí hasta que nos den soluciones”, asegura Sindy Mendoza.

Leer también: Procuraduría pide a Supersalud intervenir Coomeva

La protesta de esos padres de familia ha impedido el ingreso de los funcionarios de Coomeva a sus lugares de trabajo, sin embargo, la eps sigue sin pronunciarse al respecto.

“Es una problemática que padecemos hace muchos años porque nos niegan los tratamientos, cada uno de nosotros ha instaurado por lo menos tres tutelas con incidentes de desacato, han ordenado arrestos, pero la eps hace caso omiso. Estaremos aquí de forma indefinida, hasta que recibamos una solución”, afirma Geovanny López.

Las personas que realizan la protesta están enfrentándose no solo a la eps, sino también a temperaturas de hasta 40 grados, fuerte sol, y la indiferencia de las autoridades en salud de Santa Marta.

“La respuesta que nos da la Gerente de Coomeva es que no hay plata y debemos esperar, pero a una enfermedad no se le puede decir eso. Solo la Defensoría del Pueblo nos ha acompañado, de resto no hemos visto a ninguna otra entidad”, sostiene Irma Oliveros.