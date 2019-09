Soldados sobrevivientes al ataque en Caucasia están fuera de peligro

Un consejo extraordinario de seguridad en el municipio de Caucasia, liderado por el comandante del Ejército, general Nicasio Martínez, analizó las circunstancias que permitieron el ataque de un grupo criminal atribuido al Clan del Golfo sobre una patrulla militar y les causó la muerte a los soldados profesionales Samir Castillo Rojas, Harold Rojas y José Isaías Ramírez, y al suboficial Jesús Medina Sánchez.

Además de las víctimas fatales, otros dos uniformados resultaron heridos y fueron auxiliados cuando a la zona del ataque, la vereda El Toro, llegó un refuerzo con más miembros del Ejército y, según confirmó el alcalde de Caucasia, Óscar Aníbal Suárez, ya están fuera de peligro.

“Ya están las tropas del Ejército en la zona, haciendo presencia, y se van a quedar durante los próximos días,van a estar en la investigación y para la estabilización del terreno hay unos 150 soldados haciendo operativosentre Cáceres y Caucasia”, detalló el alcalde de Caucasia, Óscar Aníbal Suárez.

Al terminar el encuentro, al que asistieron otras autoridades de Antioquia, el comandante del Ejército, general Nicacio Martínez, aclaró que en la zona siempre ha habido presencia de la institución a través de la Fuerza de Tarea Conjunta Aquiles, para rechazar las afirmaciones sobre la supuesta ausencia de la fuerza pública en el lugar.

"Siempre hay presencia de tropas y las tropas que ingresar lo hicieron para apoyar, hoy hay más de 100 hombres en una operación militar, hacemos control militar de área; no tenemos punto específico y así evitamos ayer dos intentos de incendios a unos vehículos; estamos trabajando de la mano con los alcaldes y la comunidad, nosotros hacemos presencia militar en el área no estamos con soldados cada centímetro, lo importante es que hay operaciones y no hay desplazamientos en esta zona", aclaró el general Martínez.

Sobre el ataque armado, el oficial jefe del Ejército dijo que las tropas "iban a cumplir un llamado para evitar una quema de vehículos y fueron emboscados, ahí se inicia una acción militar, ahora ya desplegamos el operativo para ubicar y poner ante las autoridades a las personas que están al margen de la ley”.