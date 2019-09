En Anorí, desmovilizados ratifican su compromiso con la paz

El Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación, La Plancha, de Anorí, Antioquia, creó la Casa de la vida, que incorpora el concepto de Museo de transformación para la paz, y en su actividad particular incluye un recorrido de ecoturismo por el bosque húmedo de esa zona del nordeste del departamento.

Los desmovilizados participaron en descubrimiento de 19 nuevas especies de flora y fauna a través de la Expedición Colombia Bio Anorí en la que participaron con n la Alianza EPM–Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, Colciencias y Eafit.

Al exponer las características de los proyectos de vida que han diseñado y pusieron en ejecución para sostenerse en su compromiso con la paz, admitieron que sienten incertidumbre debido a las condiciones en que viven hoy en esos espacios de reincorporación, y reclamaron apoyo para mejorar esa calidad de vida.-

“Primero que todo, la tierra: no tenemos tierra para construir. No hay sostenibilidad económica para que podamos construir una casa digna. Tenemos las manos para trabajar, es lo único que tenemos”, sentenció Andrea Román, desmovilizada y hoy líder de programas productivos del ETCR de Anorí.

Enviaron una voz de reconciliación y aliento, describieron sus proyectos, pero también reconocieron supreocupación por sus condiciones en estos espacios.

“No tenemos ambulancia, no existe un centro de salud. Está, pero no hay nadie trabajando. Va un médico solo tres días por mes”, dijo Luis Albeiro Soñet, también desmovilizado en el nordeste de Antioquia.

Según los excombatientes, sus proyectos productivos necesitan apoyo y visibilidad para poder ser emprendimientos robustos y para poderles ofrecer el futuro que imaginan junto a sus familias y, por esta vía, mejorar su calidad de vida.