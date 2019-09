Campaña educativa para el cuidado del ambiente en Cartagena

Ya son más de 35 Instituciones Educativas las que han sido visitadas con esta iniciativa que busca incentivar los hábitos del reciclaje y óptima reutilización de los residuos sólidos en los cartageneros.

El objetivo esencial es formar a 4.000 estudiantes de 40 instituciones educativas de toda la ciudad, a partir de capacitaciones que direccionen actitudes, comportamientos y concepciones favorables con relación a lo que se conoce como “basura” y cambiar este término por residuos sólidos reutilizables y transformables.

Dentro de las dinámicas de formación se encuentra la creación de un mural diseñado por los mismos estudiantes con una imagen alusiva al cuidado del ambiente y el reciclaje. De forma creativa dibujarán esta pieza en un lugar visible de su barrio o institución, de modo que los que circulen por el lugar puedan observarla.

Por otra parte, los jóvenes estudiantes de grados 8°, 9°, y 10° serán capacitados como Agentes Educativos, quienes posteriormente se encargarán de multiplicar la información aprendida entre sus familiares y vecinos más cercanos, de modo que se inicie una cadena de cobertura de, aproximadamente, 40.000 cartageneros.

En Cartagena las estadísticas nos revelan que el reciclaje no es un mecanismo muy utilizado, Según datos de la empresa Pacaribe y Aseo Urbano, en 2018, entre las dos empresas se recolectaron 484.302 toneladas de residuos, representando un incremento en comparación con 2017, cuando se recogieron 462.177 toneladas.

Esta práctica del reciclaje aún no es muy adoptada en la ciudad. Según el último Informe de Percepción Ciudadana de Cartagena Cómo Vamos, el 56% de los encuestados manifestó que no lleva a cabo ninguna práctica de reciclaje. Sin embargo, ante la pregunta: “¿Está dispuesto a entregar todos los residuos aprovechables de su hogar en bolsas separadas a una organización de reciclado formalizada?”, El 95 % manifestó que sí. En este sentido, es fundamental la implementación de este tipo de acciones, suscitando el fortalecimiento de las mismas las cuales coadyuven a la sensibilización o concientización de aquellas condiciones negativas que perdurarán en el tiempo, si no se hace la adecuada disposición de los residuos.

Algunos de los temas impartidos a los estudiantes tienen relación con la convivencia ciudadana, la apropiación del espacio en el que se vive, siendo ciudadanos concientes, más no simples habitantes o transeúntes, el reconocimiento de una cultura ambiental, la importancia del cuidado del ambiente, la cultura ciudadana y los problemas ambientales asociados, la contaminación, separación en la fuente, entre otros.

Ya se han intervenido colegios como el Ambientalista Cartagena de Indias, Camilo Torres, Las Gaviotas, Madre Laura, San Juan de Damasco, Moderno del Norte, Hijos de María, República del Líbano, Juan José Nieto, INEM.

Hoy por hoy, la Escuela de Gobierno y Liderazgo elabora unas movilizaciones como parte de la estrategia, que consisten en unas puestas en escena diseñadas por actores profesionales, quienes por medio de la lúdica y la pedagogía social llevan a los estudiantes mensajes alusivos al cuidado del ambiente, la cultura ciudadana y ambiental, y la protección de la naturaleza; en estos espacios los estudiantes interactúan con los actores y entre ellos conciben aportes reflexivos y críticos.

El director de la Escuela de Gobierno y Liderazgo, Robinson Mena, manifiesta que “como entidad pública estamos en el deber de trabajar por el entorno cartagenero. "Es importante que renovemos la cultura de la recolección de los residuos sólidos y su buena disposición, crear en la ciudadanía esa conciencia que debe iniciar por los jóvenes para que tomen la vocería e impartan la movilización con el ejemplo desde sus comunidades; además con una metodología de formación diferencial que los involucra como agentes transformadores”.