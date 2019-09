“Iván Márquez se mete en un túnel sin salida” Rafael Colón

Rafael Alfredo Colón Torres perdió en un año de combates a 100 de sus hombres, la mayoría en los Montes de María cuando fue general de Infantería de Marina de la Armada Nacional y donde se luchaba contra paramilitares, guerrilleros y campos minados.

Hoy después de tantas batallas ve como una salida absurda la decisión de un grupo de exguerrilleros de no continuar con el proceso de paz.

“Iván Márquez demuestra que se mete en un túnel sin salida, que no tiene el asidero político para conformar unas FARC como las que se sentaron en la Habana y que va a estar en una lucha en la cual el país rechaza absolutamente esta determinación que tomó este señor, Colombia no quiere política con armas, Colombia está cansada de la guerra.”

33 años al servicio de la Armada Nacional y hoy general retirado de esa institución, son razones suficientes para saber de la historia de la paz y de su camino lleno de piedras.

“Pienso que es en la tendencia de un militar lograr un acuerdo con las fuerzas cuando la guerra tiene una exacerbación tan fuerte como lo de a principios de los años 2000, de alguna manera y siendo militar y de servicio activo con el permiso y superiores intente e integrar un diálogo con Martín Caballero y con Camacho que era su jefe de finanzas.”

Rafael Colón, nació en Honda, Tolima y el destino le recordó que junto a Pastor Alape hicieron parte del mismo colegio en ese municipio, tomaron caminos opuestos en medio del conflicto y hoy están apoyando la paz desde Cartagena.

“Él me preguntó que, si yo lo conocía y le dije no, no lo conozco y usted no se acuerda que estudiamos juntos, ese hecho cuando le pregunté estudiamos juntos y yo le digo en qué colegio, recordamos y yo lo recordé a él y como era físicamente como se llamaban sus familiares, recordé las mismas amistades y conoció a mi papá, mi tía, que fue la alcaldesa, conoció a mis primos, conoce mi hermano, sus últimos años de bachillerato en Honda.”

Colón Torres fue director de los programas de gobierno, contra los cultivos ilícitos de la unidad administrativa de consolidación y reconstrucción territorial y ha estado vinculado en procesos de desarrollo rural sobre comunidades vulneradas por el conflicto y los cultivos ilícitos.