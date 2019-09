“Ellos tomaron la decisión para nosotros más errada”: Pastor Alape

Con 60 años de vida y el calor de Cartagena, Pastor Lisandro Alape Lascarro, mejor conocido como Pastor Alape, ya no luce como una imitación paisa del Che Guevara cuando hacía parte de las filas de las extintas FARC. Se siente orgulloso ahora que está en la vida civil en lucir el nombre de como le decían en la guerrilla, ahora de forma oficial.

“Tome la decisión de hacer todas las gestiones legales para quedar con el nombre Pastor Alape que es mi nombre ahora es Pastor Alape Lascarro, es decir, el apellido por aquello de la herencia no me cambió el apellido por si pronto resulta algo de herencia después de todo este conflicto de pronto en la recuperación de tierras de los desplazados y mi familia recupera tierra que abandonamos, en que nos tocó abandonar en el Magdalena Medio, familiares salieron de aquí de del desde el centro de Bolívar de que eran de origen cimarrones cuando se desplazaron al sur de Bolívar en esos desplazamientos en el marco de la lucha.”

Hoy es invitado a la Semana por la Paz en Cartagena, sentándose en una mecedora al lado de un miembro de la fuerza pública y otro de las Autodefensas, para hablar de defender la paz y sobre todo de calificar como errada la decisión de algunos excompañeros de lucha de retomar las armas.

“El partido fue claro y todos nosotros de separarnos de la posición que tomaron en nuestros excompañeros, ellos tomaron la decisión para nosotros más errada la definimos como una aventura y una falta de ética en la política después de que hicimos un compromiso y lo que hemos definido la mayoría más del 95% de quienes firmamos el acuerdo es que no las vamos a seguir jugando por la paz por la reconciliación cueste lo que cueste. Nuestra decisión es exclusivamente la continuación de la acción política en términos de la legalidad para seguir luchando por abrir espacios democracia y participación política en Colombia.”

Pastor ha renunciado a las armas, ha renunciado al monte y ha renunciado a estar en las sombras. Hoy quiere ser el mensajero para sus demás compañeros que lo acompañan en la construcción de una nueva Colombia desde un partido político, por eso hace un llamado al Estado para que se den las garantías de la tan añorada paz.

“Acciones urgentes, bueno la primera es que en esta coyuntura electoral le baje al discurso estigmatizador, al discurso polarizador, segundo es que hay una urgencia de que el Gobierno saque el decreto de transición de los espacios territoriales de reincorporación a las nuevas figuras que se establecieron ya sea poblado o centro veredal para poder que continúe la reincorporación colectiva, ese es un mensaje urgente porque en estos momentos no hay normatividad para manejar los espacios territoriales y las personas que tienen esos espacio arrendados que no sabe quién le va pagar, ninguna agencia el estado bacán va a pagar un peso porque no hay una norma que lo obligue, ni que justifique legalmente su acción, de igual manera la ruta de reincorporación que fue aprobada en el Consejo Nacional de Reincorporación.”

Por ultimo insiste en que retomar las armas es el camino del fracaso y que solo nos queda el dialogo para enfrentar el futuro.

“De manera resumida para no ponernos aquí a hacer debate de que quien tuvo la culpa, aquí lo que decimos y lo hemos planteado reiteradas en reiteradas ocasiones, es que necesitamos seguir luchando por la paz completa, no solamente con el ELN, con los demás actores unos en el diálogo político en la busquen la solución política y otros aspectos del proceso de acogimiento a la justicia, pero nosotros no podemos seguir apostándole a la guerra como forma de resolver nuestros conflictos internos, ya esa es una política fracasada.”