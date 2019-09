Joven fue víctima de acoso sexual en bus de Metrolínea

Una mujer denunció en Caracol Radio que fue víctima de un hombre que la acosó sexualmente en un bus de Metrolínea que se dirija del municipio de Piedecuesta hacia Bucaramanga.

La mujer de 22 años que pidió reserva de su nombre indicó que un hombre demediana edad se acercó con un cuchillo amenazándola de muerte si no se dejaba tocar sus partes íntimas.

Lea también: Disminuyeron víctimas fatales en accidentes de tránsito

"Me subí al bus de transporte público y me tocó de pie. Luego de 5 minutos un hombre se me acerca por la parte de atrás y me saca un cuchillo. Me dice que no me vaya a mover, que no vaya hacer ningún movimiento brusco ni a gritar, ni llorar. En medio de mi shock, obviamente quieta, y el hombre comenzó a manosearme. Empezó a tocar mis partes íntimas. Me mantuvo así durante alrededor de 10 minutos".

La joven señaló que en el momento nadie se percató de lo que estaba ocurriendo y no tuvo ninguna ayuda. "Cuando llegamos a una estación de Metrolínea una mujer me agarró del brazo y me sacó del bus. Yo estaba en shock. Me ayudó a llegar a la casa de mi novio, donde estuviera segura".

Le puede interesar: Sindicato de Bavaria denuncia persecución laboral

Denunció que se acercó a un CAI del sector y las autoridades teniendo conocimiento del tema no le prestaron ninguna ayuda, por lo que pide que sea investigado el caso.

"Luego de esto, muchas mujeres me han escrito que también fueron víctimas. Aquí en Bucaramanga hay miles de casos que no son denunciados, tanto en Metrolínea como en buses públicos y no denuncian porque las autoridades no hacen nada al respecto. Dicen que ¿para qué? Les dan miedo de los comentarios que las señalan que fue por culpa de ellas".