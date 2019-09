VIDEO: Candidato amenaza con bajarse los pantalones, a lo Mockus

Durante el primer debate de candidatos a la gobernación de Santander, ejercicio convocado por el canal regional de televisión, TRO, uno de los aspirantes, Leonidas Gómez, ex senador del Polo amenazó con bajarse los pantalones, al estilo de lo que hizo el ex rector de la Universidad Nacional, Antanas Mockus, cuando no era tan conocido a nivel nacional.

Gómez acudió al debate luego de dos ejercicios similares en Vélez y Barichara. En la sede del canal regional, el aspirante de Dignidad Santandereana intentó imitar al ex alcalde de Bogotá. En un bloque de preguntas sobre el tema ambiental y en concreto sobre el Carrasco, se puso de pie y exclamó: "Reitero que yo soy un pobre diablo que no ha podido estudiar; pero me voy a apoyar en gente como Antanas Mockus y me pidió que les diera un saludo a todos ustedes". Al final, no se bajó los pantalones pues aseguró que guardaba "por respeto a la delegada del Procurador Ordóñez", al referirse a Ángela Hernández.

Después de algunas acusaciones en contra de su familia, Mauricio Aguilar, otro de los aspirantes a la gobernación intentó estrechar la mano de Leonidas Gómez. "Esto es un debate de ideas. Por cada insulto yo le llevo un proyecto a Santander" al tiempo que se acercaba a su puesto. Gómez le dio la espalda y así permaneció.

Le puede interesar: Procuraduría suspende a funcionarios de la Cdmb por participar en política

Luego, el candidato y ex senador del Polo pidió disculpas por esa actitud menos a los Aguilar de quienes dijo que no merecen sino desprecio. Sugirió que Emiro Arias, otro de los aspirantes iba a hacer alianza con este grupo político. Arias le respondió: "Es lamentable encontrarnos en un debate de ideas con la patanería de Leonidas, a usted no le queda bien eso porque sus aliados políticos son los corruptos".