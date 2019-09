Madre pide a EPS Salud Vida que entregue medicamento a su hija menor edad

Desesperada esta una madre de familia de una joven de 15 años de edad que padece una enfermedad huérfana y requiere un medicamento de por vida que la EPS Salud Vida se niega a entregar a pesar de tener tutela, desacato y orden de la supersalud

Leydi Mariela Campo con angustia le relató a caracol radio que su hija está recluida en la Unidad de Cuidados Intensivos de la clínica medintegral en la sagrada familia de Armenia donde aseguran que si su hija no recibe el medicamento continuará con complicaciones de salud

Desde la superintendencia nacional de salud se comprometieron a revisar el caso y exigir a la EPS que cumpla con la entrega de medicamentos.

Pero las quejas contra las EPS no paran, los usuarios de Medimás denuncian que esta semana no han recibido medicamentos ni nada que porque dicen que no hay sistema.