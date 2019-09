Miércoles 4 de septiembre,Las noticias más importantes de Armenia y Quindío

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Desesperada esta una madre de familia de una joven de 15 años de edad que padece una enfermedad huérfana y requiere un medicamento de por vida que la EPS Salud Vida se niega a entregar a pesar de tener tutela, desacato y orden de la supersalud

Leydi Mariela Campo con angustia le relató a caracol radio que su hija está recluida en la Unidad de Cuidados Intensivos de la clínica medintegral en la sagrada familia de Armenia donde aseguran que si su hija no recibe el medicamento continuará con complicaciones de salud

Desde la superintendencia nacional de salud se comprometieron a revisar el caso y exigir a la EPS que cumpla con la entrega de medicamentos

Pero las quejas contra las EPS no paran, los usuarios de Medimás denuncian que esta semana no han recibido medicamentos ni nada que porque dicen que no hay sistema.

La garantía es personal para que la ex alcaldesa Luz Piedad Valencia pague lo que falta de la indemnización al municipio luego del preacuerdo que hizo con la Fiscalía, tras la condena en el fraude de la valorización…

Y es que recordemos que según el mismo juez del caso en el momento de fijar el pre acuerdo dijo que le llamaba la atención esta situación, en la que el padre de Luz Piedad Valencia, Luis Emilio Valencia quedaba como garante para que lo que hace falta se cancele y que esa garantía está representada en títulos valores que no son reales y no son vinculantes, además, que la alcaldía dice que avalan la responsabilidad asumida por el señor Valencia, algo que mismo juez dijo era cuestionable.

Por eso consultamos al alcalde de Armenia Oscar Castellanos, quien reconoció que ya se recibió la mitad de la indemnización, pero que esto no es un tema de su competencia.

Según la federación nacional de cafeteros, en agosto la cosecha cafetera tuvo una disminución del 11% con respecto al mismo mes del año pasado, pasando de 1,3 millones a 1,1 millones de sacos, en cuanto a las exportaciones de café de Colombia crecieron 19% al alcanzar 1,2 millones de sacos de 60 kg frente al millón de sacos puestos en el exterior en el mismo mes de 2018.

Quindío y Caldas en el Eje Cafetero no reportan candidatos amenazados ni asesinados, según el reciente informe de la MOE…

La MOE sostiene que el Quindío es el departamento con la más baja inscripción de cedulas de cara a las elecciones regionales que se avecina.

Lo dijo justamente la coordinadora de la Misión de Observación Electoral en esta parte del país Betty Martínez, quien señaló que el asunto es muy preocupante pues, aunque el nivel de abstencionismo en esta región siempre ha superado más del 50% de un potencial electoral mayor a los 450.000 aptos para votar, se estima que en esta ocasión el porcentaje al respecto va a ser mayor, teniendo en cuenta, sólo por citar algunos casos, que los dos últimos alcaldes de Armenia están tras las rejas por hechos de corrupción.

El rector del Colegio Gi School de Armenia a través de un video en redes sociales les solicitó a los candidatos que no utilicen la vía principal de la institución para hacer política y entregar volantes a los padres de familia,

El lunes provocaron un gran trancón e incomodidad los seguidores de los candidatos a la alcaldía de Armenia Luis Fernando Jaramillo y a la gobernación del Quindío Álvaro Arias, el rector reiteró que el colegio es apolítico.

Tras más de un mes y medio sin registrar lluvias en el Quindío, en las últimas horas cayó un aguacero que tiene incomunicado a ese departamento con el norte del Valle

El aguacero que estuvo acompañado de fuertes vientos y granizo en algunas zonas de esta región dejó un sin número de viviendas destechadas, otras inundadas y muchos árboles caídos en la vía entre el municipio de Quimbaya y Alcalá en el norte del Valle,

así mismo se reportan ramas que cayeron sobre el tendido eléctrico que tienen sin energía a los habitantes de Quimbaya y el municipio de Córdoba… de acuerdo con el reporte entregado por el director de la UDGER Faber Mosquera, las consecuencias de las lluvias también se sintieron en Armenia y Calarcá.

En el Quindío, envían a la cárcel a los integrantes de una banda dedicada al fraude electrónico a través del robo de identidad, según la fiscalía 16 personas fueron víctimas de esta banda a nivel nacional.

Según el ente fiscal, los detenidos que responden al nombre Antony José Pimienta López, Abril Dolores Palacio Celedón y Juan Carlos Paternina Palma, serían presuntos integrantes del Grupo de Delincuencia Común Organizado “Los Ejecutivos”

La investigación adelantada durante un año por una fiscalía del Quindío, esta banda sería la responsable de cometer fraudes electrónicos en la modalidad Sim Swap (robo de identidad), para realizar la reposición del número celular de la víctima y así recuperar las claves dinámicas del portal transaccional de una entidad bancaria.

Líderes comunales del norte de Armenia manifestaron su preocupación por el incremento de la inseguridad en esa zona de la ciudad

Ancizar Téllez, presidente del barrio Los Profesionales y vicepresidente de la comuna 10 señaló que redujeron el número de policías en ese sector con el pretexto de que en el norte de armenia no se reportan homicidios y por ende se necesitan en esos barrios

El líder comunal reitero la propuesta de que el ejército realice patrullajes motorizados en la ciudad para hacer presencia de seguridad ante la falta de policías

El alcalde de Armenia sostiene que, aunque la seguridad persiste en la ciudad, es crítico lo que ocurre con los hurtos a personas y residencias…

El mandatario Oscar Castellanos indicó que, en comparación con otras ciudades, lo que aquí pasa en mínimo, aun cuando se reconoce que ha habido un incremento en los hurtos a personas y residencias… pese a esto, se le ha pedido ayuda al gobierno nacional a través del ministerio de defensa desde donde aseguran que Armenia es segura

Las manipuladoras de alimentos del programa de alimentación escolar denunciaron intimidaciones por parte de los voceros del operador luego de que dieran a conocer que les adeudan dos meses de salario, aseguran que les manifestaron que si no querían trabajar en esas condiciones hay otras mujeres que si lo podrían hacer

El secretario de Educación del departamento Francisco Javier López Sepúlveda informó que el consorcio Bendita Tierra Quindiana, operador del Programa de Alimentación Escolar en el departamento, está subsanando los inconvenientes presentados y que ha llevado a que las manipuladoras de alimentos pararan sus actividades por retraso en el pago de sus salarios

El funcionario de la administración departamental explicó que el Consorcio 'Bendita Tierra Quindiana' decidió realizar un cambio de representante legal, y con la nueva administración comenzaron a saldar las deudas

Los comerciantes de La Placita Campesina amenazan con salirse para las calles de Armenia, ante los bajos resultados en las ventas y las promesas incumplidas de la administración municipal…

Por estas razones, ayer los vendedores de frutas y verduras de ese lugar protagonizaron un bloqueo momentáneo en la carrera 18 con calle 18, en pleno centro de Armenia, con el ánimo de llamar la atención de las autoridades administrativas del municipio que consideran no ha cumplido con establecer un lugar digno para quienes por años se dedicaron a las ventas ambulantes de alimentos perecederos,

Luis Fernando Reyes, un comerciante que sostiene que lo único que reciben son estigmatizaciones que generan mala atmosfera para ellos, algo injusto, pues los vendedores son personas humildes, que ante la falta de oportunidades y políticas claras por parte de la alcaldía han tenido que acudir a las ventas callejeras.

Con respecto al aplicativo que hace poco presentó la administración municipal y que garantizaría dinamizar las ventas a domicilio para los comerciantes de La Placita Campesina, agregó el vendedor ambulante que nunca se las socializaron y que hasta el momento ninguna ha hecho ventas con esa herramienta tecnológica.

El gobernador del Quindío dijo que se están haciendo todos los esfuerzos para que este año el conjunto residencial Villa Flor sea devuelto a sus propietarios…

Según el mandatario de los quindianos Carlos Eduardo Osorio, aunque aún no se han terminado de resolver los problemas jurídicos que se tienen al respecto, ya se empezaron a acondicionar los apartamentos para las 32 familias de periodistas y trabajadores de los medios de comunicación, que desde el año 2014 tuvieron que salir, por líos con el predio donde están ubicados los apartamentos… según el gobernador todo está dado para que este año, los dueños de los apartamentos en Villa Flor puedan retornar.

EPQ niega que no cuente con plan de contingencia para atender la sequía en Filandia y Circasia…

El gerente de Empresas Públicas del Quindío James Padilla dijo que es una obligación de la entidad garantizar el plan de contingencia ante los racionamientos de los que ha sido objeto el municipio de Filandia y Circasia, como consecuencia de la intensa ola de calor, según el funcionario es falso que no haya plan de contingencia, aun cuando los comerciantes han tenido que acudir a la compra de agua en carro tanques.

Inició el encuentro nacional de escritores Luis Vidales en su versión número 12

En esta oportunidad el evento lleva como título Rostros y rastros de La Poesía… ayer tuvo eventos simultáneos en instituciones educativas de la Tebaida y Calarcá en horas de la mañana, pues en la tarde se leyó poesía por parte de algunos invitados en el museo del Quindío en El Edén Tropical, la idea es resaltar todo lo que se desprende alrededor de este tema en particular, así lo dice Ángel Castaño, uno de los organizadores