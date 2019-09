Mujer denuncia que fue violada por una secta satánica en Santa Marta

Una insólita historia cuenta una mujer que afirma ser perseguida por cinco personas integrantes de la comunidad Lgbti, quienes, al parecer, la han drogado y violado en su vivienda ubicada en el balneario turístico de Taganga, zona de Santa Marta en donde se desempeña como artesana.

Según Ivonne Akerman, la denuncia no ha tenido eco en las autoridades, pese a que tiene imágenes del estado en que ha quedado una vez que es presuntamente abusada sexualmente.

“Yo soy perseguida y acosada por estas personas – tres hombres y dos mujeres – ellos llegan a mi casa, me echan ácido, me han golpeado y dicho que soy de ellos (…) me van a matar. Yo pido a las autoridades que investiguen”, indicó Akerman.

La mujer afirma que, la Fiscalía tiene conocimiento de los hechos, pero la fiscal que lleva el caso hasta el momento no “resuelve nada” y el proceso está “archivado”.

Ivonne Akerman, llevada por el desespero pide a la Policía que le brinden garantías de seguridad porque según ella puede ser asesinada por lo que ella ha denominado una secta satánica integrada por homosexuales.