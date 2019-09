Candidatos a la Alcaldía responden a las preocupaciones de los caleños

¿Qué hará usted en temas de seguridad que es una de las mayores preocupaciones de los caleños?

Para Jorge Iván Ospina, el tema de la seguridad está viviendo una situación muy compleja, tiene actores globales con el cartel de Sinaloa aquí metido, tiene el Tema de la minería ilegal de todo del Pacífico colombiano que se expresa en Cali y tiene todos los cultivos ilícitos del sur occidente de Colombia movilizando recursos en la ciudad.

Cali, tiene cerca de 120 bandas desde baja complejidad hasta estructuras criminales muy peligrosas, para ello es fundamental un aparato judicial que funcione eficazmente, ya que de cada 100 homicidios, 85 quedan en la impunidad.

Otro punto a tratar son los centros carcelarios que están en un 300% de hacinamiento, o encontramos una manera de rehabilitación de quien ha cometido de un ilícito o tendremos la universidad del crimen y violación de derechos y no un proceso adecuado para quien cometió un error.

Necesitamos que todo el gobierno de Cali, trabaje por la seguridad, la salud educación, el deporte, la cultura, todo el gobierno en la seguridad para consolidar el tema de nuevas tecnologías que nos posibiliten junto con la fuerza pública la intervención del delito.

Otro Tema, la política pública de seguridad no existe, o está atomizada, entre múltiples actores que no funcionan eficazmente. La seguridad se mide bajo métricas de la muerte violenta, pero además hay que tener en cuenta el delito que afecta al ciudadano.

Yo realmente creo que el clamor de toda la ciudadanía es una ciudad Segura y lo tenemos que lograr con la movilización ciudadana, con tecnología, con la intersectorialidad y con la cooperación del actor nacional.

¿Qué hará usted frente al consumo de sustancias sicoactivas?

Crearemos El Centro de Atención Integral, para atender a la población adicta y estará a cargo a la secretaría de salud de Cali, no podemos tener adicciones tan altas en la ciudad y no tener un centro para la atención que brinde atención psicológica y social. Hoy cuando una persona tiene una adicción es atendida por organizaciones no gubernamentales, sin apoyo de lo público.

Y no estoy de acuerdo con el consumo en espacios públicos, estos lugares también es el espacio del niño, del adulto mayor, de la persona que tiene hábitos saludables, y en este sentido tenemos que construir soluciones distintas.

¿Cómo restablecer una buena relación con el Ministerio de Defensa?

Tendremos tres componentes, uno de carácter jurídico que es la defensa de la autonomía y la descentralización del país a través de entes territoriales como Cali Distrito Especial, necesitamos mostrarle a Bogotá que romper las autonomías no es un buen propósito de bienestar y desarrollo.

Un componente diplomático, necesitamos reconstruir la relación con la Fuerza Armada colombiana, explicándoles que los queremos en Cali, pero no queremos que sus organizaciones entorpezcan el desarrollo.

Y un componente de Carácter técnico, todo esto se lo tenemos que explicar en términos de plan de desarrollo y movilidad para que ellos puedan entender la importancia de que la fuerza armada colombiana tiene un amigo en Cali.

Para Roberto Ortiz, trabajar en la seguridad es trabajar por juventud, ya que los sicarios y quienes están delinquiendo tienen alrededor de 14 años, “los que están consumiendo drogas lo hacen desde de los 8 años, entonces el primer paso es invertir en la juventud, educación de alta calidad, oportunidades, recreación, cultura y deporte”. También se deben usar cámaras de seguridad en tiempo real en todos los barrios, además pedirle más de fuerza al presidente de la república, en Cali se necesitan por los menos cinco mil, lo cual permitiría “crear la policía escolar que es donde están vendiendo la droga a los muchachos”

Crear grupos élites, con el ejército, la policía, el CTI, la Fuerza Aérea, para enfrentar la criminalidad. En Cali hay 120 empresas del crimen organizadas, 600 casas donde venden alucinógenos y 250 pandillas. La credibilidad se recupera con autoridad y carácter del alcalde.

No lo voy a permitir ni en las calles, ni en los parques, soy un hombre respetuoso de la decisión de la Corte pero los parques y las calles de Cali son para los peatones y ciudadanos y ese sería un mal ejemplo. Si alguna persona quiere destruir su vida, que lo haga en su casa.

Hay que respetar al ministro de defensa, yo pienso que hay que hablar con el presidente de la república porque con porque Cali, está 30 minutos del departamento del cauca y para nadie es un secreto que tenemos cárteles mexicanos y el gobierno nos tiene que ayudar o si no Cali, va a volver a ser la oficina del narcotráfico aquí llegan todos a comprar carros, ropa, apartamentos, aquí llegan a matarse y a buscar mujeres, entonces yo creo que tenemos que pedirle el presidente de la república que nos preste toda la ayuda para poder enfrentar esta criminalidad.