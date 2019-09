Me siento perseguido por el sindicato Sintradmin: Rector Uniquindio

El Tribunal Administrativo del Quindío negó las pretensiones de la demanda de nulidad electoral contra el acto de elección del rector de la Universidad del Quindío, José Fernando Echeverry, demanda presentada por el abogado Sabel Reineiro Arévalo.

Según la ponencia del magistrado Rigoberto Reyes de la comisión cuarta del tribunal el demandante no pudo comprobar que el rector tenía una inhabilidad para poder ejercer el cargo, ya que la sanción que pesa sobre el funcionario es de carácter correccional y por ende no constituye una sanción disciplinaria y no es una causal de inhabilidad para ejercer cargos públicos como lo argumenta el demandante.

El rector de la Uniquindio manifestó que esta decisión ratifica que desde siempre actuó bajo las leyes y las normas y agregó “yo me siento perseguido por el sindicato de administrativos de la institución, porque aunque no soy monedita de oro para caerle bien a todo el mundo, están en oposición y demanda contra todo lo que se hace por la institución”

El abogado Sabel Reineiro Arévalo anunció que apelará la decisión ante el Consejo de Estado.

El rector agregó que en un estado social derecho, los demandantes tienen la opción de acudir a la siguiente instancia y añadió “con los abogados nos tendremos que defender como lo hicimos ante el Tribunal”