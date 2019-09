Las noticias más importantes de Armenia y Quindío, martes 3 de septiembre

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

La Procuraduría General de la Nación realizará hoy martes 3 de septiembre la audiencia pública contra el gobernador del Quindío, Carlos Eduardo Osorio y tres funcionarios de la administración departamental, por presuntas irregularidades en la implementación del Sistema Integrado de Emergencia y Seguridad, Sies, y la línea de atención 123 por un valor superior a 2.360 millones de pesos.

Los otros funcionarios son el ex secretario del Interior, Héctor Alberto Marín hoy director del Departamento para la Prosperidad Social en Quindío; la directora de Desarrollo Comunitario, Seguridad, Convivencia y Participación Ciudadana del departamento, Juliana Hernández Henao, y el gerente y representante legal de la Empresa para la Seguridad Urbana, ESU, David Viera Mejía.

El Ministerio Público señaló que ante la aparente imposibilidad de realizar los trabajos contratados, ESU subcontrató a un tercero, con lo que terminó cumpliendo un papel de intermediario, lo que habría incrementado en un diez por ciento los costos de ejecución.

El Tribunal Administrativo del Quindío negó las pretensiones de la demanda de nulidad electoral contra el acto de elección del rector de la Universidad del Quindío, José Fernando Echeverry, demanda presentada por el abogado Sabel Reineiro Arévalo.

Según la ponencia del magistrado Rigoberto Reyes de la comisión cuarta del tribunal el demandante no pudo comprobar que el rector tenía una inhabilidad para poder ejercer el cargo, ya que la sanción que pesa sobre el funcionario es de carácter correccional y por ende no constituye una sanción disciplinaria y no es una causal de inhabilidad para ejercer cargos públicos como lo argumenta el demandante

El rector de la Uniquindio manifestó que esta decisión ratifica que desde siempre actuó bajo las leyes y las normas. El abogado Sabel Reineiro Arévalo anunció que apelará la decisión ante el consejo de estado.

La temperatura en el Quindío sigue alcanzando registros históricos… hasta los 36 grados de temperatura se ha llegado a sentir en los últimos días

Lo dijo el director de la Unidad Departamental para La Gestión del Riesgo Faber Mosquera, quien explicó que la máxima temperatura que se había registrado hasta hace algunos días en esta región del país era de 33 grados centígrados, sin embargo, los calores de los últimos días han sobrepasado todas las proporciones, ya que hasta el porcentaje de humedad relativa que normalmente es del 70%, ha tenido registros del 20%, lo que aumenta cada vez más las probabilidades de incendios forestales.

De acuerdo con el funcionario, como consecuencia de la intensa ola de calor, a la fecha se han reportado 351 incendios de cobertura vegetal que han consumido 110 hectáreas de vegetación, especialmente en el municipio de Calarcá, que es uno de los más afectados en el Quindío.

El rector del colegio Rufino Sur de Armenia, Jesus David Vidarte en diálogo con Caracol Radio explico que el viacrucis por la construcción del colegio se va superando, toda vez que se declaró el incumplimiento del contrato a la firma Mota Engil que desde hace dos años inició su construcción

El directivo señaló que se espera que la construcción del colegio se inicie a finales de noviembre de este año, cuya inversión supera los 9300 millones de pesos, el plazo de duración de la obra es de 16 meses, los estudiantes siguen recibiendo clases hacinados en otras instituciones.

De nuevo las manipuladoras del Programa de Alimentación Escolar en el Quindío anuncian cese de actividades por falta de pago…

Y es que de acuerdo con el docente Hernán Javier Alzate del Sindicato único de Trabajadores por la Educación del Quindío, Suteq, a las manipuladoras les adeudan los salarios de Julio y agosto, por eso desde hoy entran a paro, como mecanismo de presión para lograr que se pongan al día con ellas, pues no es la primera vez que pasa algo parecido.

El docente Hernán Javier Alzate dijo que es consiente que con el paro de las manipuladoras los más afectados son los estudiantes, pero estas señoras no tienen otra opción para reclamar lo que les deben.

La ausencia de lluvias en el Quindío, tiene a dos municipios con racionamiento de agua y en riesgo a otros dos… lo que preocupa es que los planes de contingencia no están activados…

Y es que ya son más de 35 días sin registrar lluvias en esta región del país, lo que ha hecho que el promedio de precipitaciones llegue a los 11 milímetros, cuando en otras épocas se llegaba a los 87, situación que ha generado que los caudales de los principales afluentes del departamento disminuyan de manera considerable, al punto que se ha tenido que estar racionando el servicio de acueducto desde hace 2 semanas aproximadamente en municipios como Circasia y Filandia y es riesgo están Montenegro y Salento.

El director de la CRQ, José Manuel Cortés Orozco, en reunión con el alcalde de Circasia, Carlos Alberto Duque, Empresas Públicas de Armenia y la Empresas Púbicas del Quindío sirvió como mediador para buscar solución a la problemática que se presenta por la falta temporal de agua potable en dicha localidad, ya que el 50% del líquido vital que se suministra para este municipio depende de una concesión de agua que la CRQ le otorgó a la EPA en el río Quindío.

Fue aplazado el desalojo de una familia de la comunidad indígena en el barrio la patria al sur de Armenia, que ocupa un predio de la alcaldía municipal

Para Johana Ramirez Anacona habitante de la vivienda no entiende como el municipio dueño del lote le está cobrando predial, ella asegura que lleva más de 18 años en el lugar y solo espera que sea reubicado en un lugar digno

La personera de Armenia pidió que se suspendiera la diligencia de desalojo para una familia indígena en el barrio La Patria de Armenia

El hacinamiento no deja de ser un problema en el Quindío, las estadísticas superan todas las proporciones…

Fue lo que dijo el secretario del interior del departamento Andrés Buitrago quien señaló que en la actualidad hay 198 privados de la libertad en las estaciones de la policía, cuando es bien sabido que en estos sitios los detenidos no pueden estar más de 36 horas… por eso se viene trabajando en lograr que parte de los recursos del Fonseg se puedan utilizar para modificar las estaciones de policía, con la intensión que tengan mayor capacidad.

Un muerto dejó como saldo accidente de tránsito en la vía al corregimiento el Caimo al sur de Armenia, un joven al parecer se cayó de un camión y fue atropellado por otro vehículo, se desconoce la identidad de la víctima, ya son cuatro muertos en accidentes de tránsito en los últimos 15 días en la ciudad

Las directivas del colegio Inem ante el accidente que se presentó sobre la carrera 19 que dejó una persona muerta decidieron cambiar el ingreso y salida de los estudiantes por la calle novena que da al Yulima para evitar accidentes

Mediante labores de control y prevención forestal por parte de los carabineros guardabosques incautaron 3.7 metros cúbicos de madera de las especies Nogal Cafetero y guamo en la vereda La Mayoría del municipio de Génova.

Las redes de acueducto y alcantarillado del barrio El Placer, están en perfectas condiciones, según informe de los técnicos de EPA, los daños en el pavimento corresponden a las domiciliarias, que de acuerdo con la Ley 142 de 1994, pertenece a los usuarios y por lo mismo compete a ellos su arreglo

El ingeniero Uriel Orjuela sería el nuevo gerente de la RAP Eje Cafetero.

Aunque esto no se ha confirmado, el gobernador del Quindío Carlos Eduardo Osorio dijo que el Ingeniero Orjuela fue quien salió mejor calificado por parte de la Función Pública a donde los gobernadores de Caldas, Risaralda y Quindío enviaron varias hojas de vidas… ya se hizo la selección y se espera el desarrollo de los pasos legales para poder hacer el nombramiento que, en caso de darse, sería por el resto de este año y dos años más.

Varios colegios de Armenia firmaron un pacto por la vida durante el evento Sueña en grande que se llevó a cabo en el centro de convenciones de la ciudad donde resaltaron el valor de la vida como bien superior de cara a los problemas de salud mental, suicidio y consumo de estupefacientes en algunos jóvenes.

En un 12% ha aumentado el registro mercantil en el departamento del Quindío, según la Cámara de Comercio…

El director ejecutivo de la Cámara de Comercio de Armenia y el Quindío Rodrigo Estrada dijo que por eso se le ha venido apostando al programa “Empresas en trayectoria Mega”, que busca impulsar a los empresarios para que sean más competitivos.

En deportes, con la participación de más de 350 niñas y niños se realizó con total éxito en la pista del Estadio Centenario el pasado domingo 1 de septiembre, el Festival Regional de Patinaje organizado por los clubes locales Kairos y Pumas.

Armenia está preparada para albergar Torneo Preolímpico Sudamericano Sub 23 de fútbol, así lo ratificó el Alcalde de la ciudad, Oscar Castellanos en Bogotá durante la reunión del comité organizador con los medios de comunicación nacionales y las directivas de la Federación Colombiana de Fútbol