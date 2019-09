Inician matrículas para el 2020 y se espera aumento en población venezolana

Desde este mes de septiembre comienza oficialmente el proceso de matrículas en los colegios públicos para el próximo año lectivo, en donde se espera un aumento en la comunidad estudiantil de toda la zona de frontera debido a la alta demanda de este servicio que hace tanto los padres colombianos como los venezolanos.

Sin embargo la llegada de los menores extranjeros es un factor que juega un papel fundamental en Cúcuta en donde se ha hecho el llamado al gobierno nacional para que destine los recursos y la logística necesaria para poder atender a esta población venezolana.

Doris Angarita Acosta secretaria de educación de Cúcuta, le dijo a Caracol Radio que se está haciendo el llamado a todos los padres para no dejar hasta último momento este proceso primordial para los menores que van a recibir la educación gratuita.

“Ya tenemos el cronograma para niños nuevos que inicia la primera y segunda semana de este mes de septiembre porque aquí es donde los niños se ven beneficiados de las estrategias de permanencia como son el Pae, el transporte escolar y el corredor humanitario para los niños venezolanos. Si ellos no matriculan a tiempo posiblemente no van a tener alcance a estas estrategias por que llegan en enero o febrero, nosotros tenemos oportunidad hasta el 30 de octubre para hacer el reporte al gobierno nacional, después llegan las reclamaciones diciendo que tienen derecho a los programas pero resulta que no se inscribieron a tiempo, es muy difícil adjudicarle la titularidad de este derecho a un niño y quitárselo a otro porque supuestamente tiene más beneficio” dijo la secretaria.

Angarita Acosta indicó que se mantiene la vigilancia en todo el proceso y que se espera que el gobierno nacional también contrate los 90 profesores adicionales que han sido pedidos para poder aumentar la cobertura en el área rural y urbana de Cúcuta.