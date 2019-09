Denuncian presuntos vicios en la investigación de desapariciones

El rastro de Juan Carlos Chourio se perdió el pasado 19 de febrero del 2018 cuando según narran sus familiares, atendió una oferta de empleo cerca a la cárcel modelo.

Gesenia Chourio, su hermana, revivió con dolor ese fatídico día en el que él "salió la tarde de un lunes con la esperanza de poderle brindar un mejor futuro a su hijo y su esposa, pero a la fecha no hemos tenido señales de él".

Comentó también que "nunca nos imaginamos que fuera a pasar tanto tiempo y sin algún tipo de respuesta".

Chourio hermana cuestionó las acciones investigativas que a su juicio no han tenido el rumbo esperado "esa es la peor parte. El ente investigador. En este caso la fiscalía es despectiva. Yo digo que si una persona como funcionario en un corto tiempo indica que es imposible encontrar un desaparecido que función tiene estos despachos".

Los familiares de una de las tres personas desaparecidas en las mismas circunstancias ese mismo día indican que han solicitado la revisión de algunas cámaras del sector donde se presume fueron vistas por última vez, pero han encontrado respuestas negativas.

"El uno le tira la pelota al otro. Qué no se puede. Yo solicite incluso el seguimiento de mi hermano y me preguntaron que qué marca, qué color, o sea que se lo entregara a los investigadores para avanzar en el caso. Lo mismo sucedió con las redes sociales, pidieron hasta las contraseñas que son temas personales. Entonces, lo que uno dice es que el Estado cuánta con todo el equipo técnico y humano para investigar y no lo hacen", cuestionó.

Resaltó que "el problema aquí es que cuentan con una sola línea de investigación, porque existe unas declaraciones donde mi hermano fue ajusticiado ese mismo día. Pero es un solo frente y no hay otras fuentes. Porque este es un crimen de lesa humanidad y no hay prescripción del mismo".

Sin embargo aún los familiares de este hombre indican que guardan las esperanzas "nosotros de manera extraoficial sabemos que mi hermano está secuestrado por el ELN. Llegamos a esta conclusión porque él es químico y sabemos que estamos en una zona donde operan las llamadas cocinas de cocaina y mi hermano fue vendido a esta estructura y lo tienen realizando esta actividad. Yo le he dicho a la fiscal y ella dice que no, que aquí no pasa. Creemos que es ella la que vive en el país de las maravillas.

Por último, pidieron al Estado hacer justicia e investigar a fondo este hecho.