Candidata a la Alcaldía de Cartagena es denunciada por ataque a periodista

Una nueva polémica envuelve a un candidato a la Alcaldía de Cartagena, por supuestas amenazas y vulneración a la libertad de prensa contra una joven estudiante de séptimo semestre de Comunicación Social de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, identificada como Blanca Urango.

Esta vez, la protagonista es la aspirante de la Colombia Humana, Adelina Covo, quien fue denunciada ante la Fiscalía General de la Nación por los delitos de amenazas y daño en bien ajeno, tras protagonizar un fuerte altercado luego que la universitaria le hizo varias preguntas.

Urango, contó que actualmente adelanta un proyecto universitario que consiste en entrevistar a candidatos políticos pertenecientes a partidos tradicionales y alternativos.

“Le pregunté si se consideraba candidata alternativa y qué significaba ser candidata de la Colombia Humana. Pero cuando le empecé a hacer preguntas más fuertes como por qué ser candidata a la alcaldía de Cartagena si vivía en Bogotá o cómo había llegado a Colombia Humana luego de haber pertenecido a partidos tradicionales, se alteró”, narró la estudiante.

De acuerdo a la denuncia de la universitaria, Adelina Covo, tomó su cámara y llamó a varios de sus trabajadores, quienes la retuvieron durante algunos minutos junto a su novio y los insultaron. “Me revisaron hasta lo más íntimo de mi celular, luego constataron que no había ningún material periodístico y me señalaron de ser una enviada de Armando Córdoba, otro candidato a la alcaldía. Me decía que yo era una periodista sin criterio, que yo debía estar con William García Tirado”, sostuvo Urango.

La estudiante ya instauró la respectiva denuncia ante la Fiscalía General de la Nación contra la candidata de la Colombia Humana.

"La estudiante miente": Adelina Covo



A través de un comunicado de prensa, la campaña de la candidata Adelina Covo, aseguró que la entrevista hecha por la joven estudiante desarrolló otros temas muy distintos a los acordados.

“La estudiante miente, en mi casa ni se le retuvo el material, ni se le agredió, ni mucho menos se le secuestró. Solamente le facilité todas las condiciones para que me hiciera la entrevista solicitada. Incluso hasta le tuve que ayudar técnicamente porque no había traído luces y no había una buena iluminación”, aclara Adelina Covo, quien asegura que desde el comienzo de su campaña ha atendido a diversos periodistas de la ciudad, en su casa.

“En algún momento suspendí la entrevista, porque me hizo una pregunta tendenciosa, en la que me asociaba de manera directa con la corrupción, por haber pertenecido en un pasado al partido Liberal y Cambio Radical. Nunca he negado mi militancia en esos partidos, lo que no puedo aceptar es que se lesione mi buen nombre”, aseveró la candidata a la Alcaldía.

“Cuando todo esto ocurrió llamé a los escoltas para que acompañaran a la estudiante a salir de la casa. Todo indica que no es más que un complot, porque luego de las últimas encuestas que se han realizado a través de entrevistas personales a la ciudadanía, somos los únicos que nos mantenemos con una intención de voto favorable y creciendo con fuerza dentro de la aceptación ciudadana”, agregó Covo.