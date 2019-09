La explicación del alcalde a la foto con Elkin Bueno

El alcalde de Bucaramanga, Rodolfo Hernández Suárez desestimó la importancia de una fotografía que se tomó en su despacho con el aspirante a la gobernación de Santander, por Cambio Radical,Elkin David Bueno Altahona.

"Me pidió una cita en el despacho; la gente que quiere hablar conmigo, con el mayor gusto los recibo.Él al final me pidió una foto, pero no me dijo que la iba a publicar. Si él está utilizando la foto para ganar votos quiere decir que yo soy un referente de buena administración", aseguró el mandatario.

"Si él, como dice la ciudadanía es un politiquero que acabó con Barrancabermeja y quiere tomarse una foto conmigo porque no lo puedo recibir", expresó Hernández Suárez en un Facebook Live.

En la antesala de la campaña política, el alcalde de Bucaramanga había manifestado apoyo a Leonidas Gómez, ex senador por el Polo que renunció a la curul para intentar llegar a la gobernación de Santander por un movimiento llamado " Dignidad Santandereana".