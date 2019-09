Excombatientes se sienten traicionados por disidentes de las Farc

Durante un recorrido que inició por las zonas de normalización y que arrancó en el espacio Territorial de Carrizal, en Antioquia, el Consejero para la Estabilización y la Consolidación del Gobierno Nacional, Emilio Archila, dijo que el compromiso de los excombatientes de las Farc es mantenersen en el proceso y no dejarsen distraer por videos de excompañeros.

“Lo que ellos sienten es que estás personas los traicionaron a ellos, sienten que se trataban de individuos que tenían gran importancia dentro de la organización, que lideraron la firma de los acuerdos, pero siempre han sabido que no es algo que se vaya a terminar en dos años, son conscientes, que es un proceso que requiere de muchos esfuerzos, pero veo redoblada la convicción de mantenersen en el proceso, y una sensación de que ellos no los representa y que los traicionaron”, afirmó el funcionario.

Indicó que el video de Iván Márquez, con otros exmiembros Farc, no pone en riesgo las zonas normalización.

“No creo que haya tanta disidencia, actualmente atendemos cerca de 11 mil que siguen dentro de su proceso, hay algunos que nunca entraron y hay ahora que ponen de presente lo que están haciendo es narcotraficando. No hay sorpresa, Santrich estaba volado e Iván Márquez no era la primera vez que sacaba un video de estos, como hace 8 meses hizo otro y no tuvo ningún efecto, así que esto es un reto para el Gobierno y para la sociedad colombiana, porque tenemos que combatir esta banda de criminales con todo el peso de la ley”, expresó.

Emilio Archila, insistió en que el pueblo colombiano debe seguir apoyando a los exguerrilleros, para que el proceso de reincorporación sea exitoso.

