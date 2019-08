Contralor de Antioquia debe ir a la cárcel: Procuraduría

Continúan las audiencias en el Palacio de Justicia de Medellín contra los implicados en una supuesta red de corrupción que estaba ocultando hallazgos de las auditorias de entidades públicas para recibir dádivas; red que se estaba liderando desde la Contraloría de Antioquia.

Este sábado en la tarde la delegada de la Procuraduría General de la Nación manifestó que desde la entidad se solicita imponer medida de aseguramiento contra Sergio Zuluaga, excontralor de Antioquia, y demás vinculados al caso, por considerar que su liberad podría entorpecer el proceso judicial.

La solicitud de la Procuraduría se suma a la que hizo en días pasados la Fiscalía General de la Nación cuando presentó todo el material probatorio recolectado durante varios meses de investigación.

Igualmente se conoció en las últimas horas una comunicación de la Contraloría General de la Nación, donde manifestaron que no pueden acceder a la solicitud del gobernador de Antioquia, Luis Pérez, de tener un control preferente y revisar las cuestionadas auditorias.

“La Contraloría General no es superior jerárquico o funcional de las Contralorías Territoriales, ni goza de poder preferente y en ese orden, no puede revocar sus decisiones ni de oficio ni a solicitud de parte. Por lo anterior, no se posible acceder a lo la solicitado por el Gobernador de Antioquia, en cuanto a declarar un control preferente sobre lo actuado por la Contraloría Departamental desde el año 2016 y levantar fenecimientos de cuentas, en relación con más de 16 municipios del departamento” indicó Contraloría General de la Nación.