"Situación de Venezuela no se resolverá pronto" Nuncio apostólico

El nuncio apostólico de Colombia, Monseñor Luis Mariano Montemayor visitó la frontera colombo-venezolana para revisar la atención de la iglesia católica a los migrantes.

En diálogo con Caracol Radio, aseguró que pudo constatar que la mayor población que está llegando a territorio colombiano son mujeres y niños, sumados a los venezolanos que están represados.

Advirtió, Colombia no puede cerrar la frontera, así otros países lo hagan "lo he dicho alguna vez y parecía un poco pesimista, pero me han dado la razón; el problema de Venezuela no se arregla en poco tiempo, Colombia lo sufre de pecho (...) otros pueden cerrar la frontera, pero Colombia no puede".

"Una solución durable para el problema venezolano, exigirá muchos años; primero hay que encontrar una solución política al problema Maduro, después las elecciones y aún cuando haya un gobierno legítimo y elecciones, habrá que reconstruir la economía (...) eso es una década por lo menos".

"Para mi es un honor saber, que las instituciones de la iglesia colombianas han sido las primeras y diría las más eficaces en ayudar (...) produciéndose una administración ejemplar para la administración local y organizaciones internacionales". Señaló

La iglesia entrega 4.500 almuerzos diarios, apoyados por el Programa Mundial de Alimentos con el trabajo de voluntarios y comunidades religiosas de Cúcuta y la frontera.