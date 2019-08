Duque entrega más de mil títulos de propiedad a campesinos de Ovejas

El Presidente Iván Duque Márquez, en compañía de Myriam Carolina Martínez Cárdenas, Directora General de la Agencia Nacional de Tierras, entregó este viernes 30 de agosto 1.058 títulos de propiedad a la comunidad de Ovejas, departamento de Sucre.

La entrega de títulos, ocurre luego del Barrido Predial Masivo en este municipio de los Montes de María.

El evento contó con la presencia del Ministro de Agricultura Andrés Valencia Pinzón; el Gobernador de Sucre, Edgar Martínez Romero y el director de USAID Colombia, Larry Sacks, entre otras personalidades.

Carolina Martínez manifestó que “con la entrega de estos 1.058 títulos de propiedad, los cuales beneficiarán al mismo número de familias campesinas, se avanza en la formalización y adjudicación de 1.395 hectáreas del total del municipio de Ovejas, Sucre”.

Ovejas fue escogido como uno de los municipios priorizados en el país para implementar el Decreto de la Ley 902 de 2017, así mismo, fue elegido como parte de los 23 municipios focalizados para la realización de los pilotos de Catastro Multipropósito, con el fin de promover un desarrollo sostenible, abrir las puertas a la inversión y afianzar la presencia del Estado en el territorio.

El presidente Duque destacó que Ovejas ahora es un territorio de paz contrario a lo que ocurrió en el pasado cuando fue afectado por la violencia.

“Ha sido afectado por los que han pretendido con las armas usurparle la libertad al pueblo colombiano, pero este día demuestra que e puede, que se debe y que vamos a construir la paz con legalidad en Colombia, que vamos a doblegar siempre a los violentos” expresó.

Duque dijo se refirió a la paz como algo que se consigue con acciones y no con discursos. “yo creo que hay un adagio que sirve mucho para esta ocasión: obras son amores y no buenas razones, hay muchos que les gusta hablar con discursos rimbombantes y que tratan de presentar que la paz está en los salones está en los titulares, no, la paz está en los territorios” dijo el mandatario. Añadió que su gobierno pretende pasar del escritorio a los territorios.

El jefe de Estado dijo que la paz se construye marcando historia y que su gobierno está comprometido con dejar en el país una idea clara. “Este gobierno no hace política con la paz , hace una política de paz, no busca diferenciar a los colombianos entre amigos y enemigos de la paz” .

La Directora de la Agencia Nacional de Tierras señaló que “este piloto desarrollado en el municipio sucreño y el cual contó con el apoyo técnico y económico de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional - USAID, es el primer ejercicio realizado en Colombia que combina el Catastro Multipropósito y el Ordenamiento Social de la Propiedad Rural, que tiene como fin la entrega de los títulos como reconocimiento a los derechos sobre la tierra”.

Asimismo, Cárdenas destacó que “en este ejercicio, logramos visitar todos los predios rurales del municipio con el fin de recolectar la información necesaria para iniciar el proceso de formalización masiva. Un suceso sin precedentes que requirió de grandes esfuerzos por parte de entidades asociadas como el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, la Superintendencia de Notariado y Registro, el Departamento Nacional de Planeación y la Unidad de Restitución de Tierras”.

De los 295 títulos de formalización de predios privados, se entregaron 140 al género femenino, representado así un 47% de esta población.