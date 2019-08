Asamblea aceptó la renuncia del contralor de Antioquia, Sergio Zuluaga

La Asamblea Departamental aceptó por unanimidad la renuncia inmediata del Contralor de Antioquia, Sergio Zuluaga Peña, investigado y capturado por varios casos de corrupción, que provocaron detrimento patrimonial de unos 50 mil millones de pesos, según la Fiscalía General de la Nación.

Aunque todos los diputados votaron por aceptar la renuncia, Luis Peláez del Polo Democrático, lamentó que no ocurriera un debate sobre esta decisión, al estimar que la renuncia es una estrategia, para que Zuluaga Peña solicite al juez de la república, que no le dicte medida de aseguramiento, porque ya no es riesgo para la investigación, por haber salido de la institución.

"Es de anotar a la honorable Mesa Directiva que mi renuncia es inmediata e inequívoca y se realiza de conformidad a lo establecido en el Decreto 1083 de 2015, el cual establece que toda persona que sirva un empleo de voluntaria aceptación puede renunciarlo libremente en cualquier tiempo", había manifestado Zuluaga Peña n su carta de renuncia.