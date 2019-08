Alrededor de 1.500 maestros se movilizaron en la segunda jornada de paro

Sobre las 10 de la mañana se dio inicio a la segunda jornada de movilizaciones, alrededor de 1.500 maestros se agolparon a las afueras de la Fiduprevisora, entidad encargada de la salud de los docentes, para exigir que administren de buena manera los recursos de la salud.

“Ellos mensualmente nos descuentan hasta 400 mil pesos cada mes y el dinero no se ve reflejado, podemos durar hasta 10 horas en urgencias; no podemos elegir una EPS, nos toca la que ellas dispongan, que es la de siempre y le cambian de nombre para decir que mejoran el servicio. A muchos nos ha tocado pagar medicina particular para acceder a un especialista; en las regiones los contratos con las IPS son deficientes. Los docentes de las regiones (sic) les toca movilizarse hasta las capitales para que lleguen y en ocasiones no los atienden”, indicaron los maestros.

Por su parte, la entidad aseguró que ha venido generando múltiples estrategias para dar estricto cumplimiento a los contratos suscritos con operadores en 10 regiones del país.

“Dentro de estas estrategias está la rigurosidad en la gestión para lograr el pago oportuno a los operadores de salud mes a mes con preciso cumplimiento, además del permanente seguimiento a los contratos actuales con dichos operadores, por medio de auditorías y apoyos integrales en terreno”, afirmó Jaime Abril, vicepresidente de la Fiduprevisora.

Por su parte el presidente de Fecode Nelson Alarcón, señaló que si no se mejora la situación, los maestros irán a paro indefinido.

La movilización terminó sobre las tres de la tarde frente al Ministerio de Trabajo, con afectaciones en la movilidad sobre la Calle 72, la Cra 15 y la Calle 100.