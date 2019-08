Ni con el Esmad nos sacan de acá, estamos con la paz: Excombatientes Farc

En diálogo con Caracol Radio, el vocero de la Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación ETCR Farc, del Nordeste de Antioquia y los Santanderes, Pedro Trujillo, aseguró que no han pensado volver a las armas y reiteró que están comprometidos con la paz.

“En ningún momento henos contemplado la posibilidad de arrancar para otro lado, hasta en chanzas han dicho que desde ahí no nos sacan no sé cómo, algunos dicen que ni con el Esmad, pero ahí vamos a estar en el proceso, ese fue el compromiso. Vamos a estar al lado de los líderes y excombatientes que juraron estar en el proceso, por encima de las circunstancias que se presenten”, indicó el excombatiente de las Farc.

Aseguró que además del pronunciamiento de Iván Márquez, lo que genera zozobra es la falta de compromiso de la paz.

“Aquí lo que está generando más zozobra no es ese anunció, sino lo que tiene con más expectativa que el 15 se cumple el tiempo para estos espacios, hasta ahora no ha salido del nuevo decreto, se dice que nos van a sacar, que van a meter máquinas para sacarnos y no tenemos certeza qué van hacer con nosotros”, indicó.

Le solicitó acompañamiento de los gobierno regionales, como la del gobernador de Antioquia, Luis Pérez, para que estos sitios no desaparezcan y por el contrario, se fortalezca el trabajo que vienen haciendo en los últimos años.