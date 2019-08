Mina del Contralor de Antioquia es ilegal

La mina Calizas Portugal S.A.S. ubicada en el corregimiento El Jordán del municipio de San Carlos, de la que habla en las interceptaciones telefónicas y que según la Fiscalía sería propiedad del contralor de Antioquia, Sergio Zuluaga, y el subcontralor Rubén Naranjo, es ilegal.

Así se relévela en documentos conocidos por Caracol Radio.

“En diciembre de 2017 Cornare suspendió actividad por explotación de Calizas en la mina Portugal, corregimiento el Jordán de San Carlos. No tenían ningún permiso de autoridad ambiental (ni vertimientos- ni aprovechamiento forestal - ni concesión de aguas). Se suspendieron los titulares Fabián Jiménez y Zara Bastidas. Se adelantó todo el procedimiento sancionatorio hasta multa” informó una fuente a este medio.

En los audios revelados se evidencia conversaciones sobre la mina, donde el Contralor y el Subcontralor hablan de la sociedad.

Llamada:

Contralor: Él sigue muy optimista con ese tema de la mina 'ome.

Subcontralor: No, no, yo llamé al viejito y le dije que el martes nos conversábamos por la tardecita, llamé a Juan Alberto, pero como llegué tardecito el hombre tenía que ir pa' San Carlos, entonces quedamos de hablar el martes, pero eso amerita que hagamos reunión y un acta allá, como socios

Contralor: Y también sabes qué tenemos que hacer, tratar de aumentar nuestra participación, tratar de quitarle a Santamaría ese 10, 20%

Subcontralor: Ese hombre no suelta ese 15% por nada, yo ya le disparé... Jefe lo que tenemos que hacer rapidito es realizar las cosas porque hay que poner a producir eso, hay quiere Gilberto Zuluaga, que es pariente de Rubén Darío Quintero, quiere entrar a la sociedad, pero él dice que como inversionista...

Contralor: No, no, huevón, no. ¿No somos nosotros capaz de hacer esa huevonada?

Subcontralor: No, no, ya con lo que nos diga este ingeniero miramos, si toca endeudarnos, nos endeudamos.

Contralor: Avemaría...

Subcontralor: No podemos soltar esa huevonada, porque lo que se dice, una mina, eso es una mina.

Contralor: O si el viejito quiere plata, le damos plata por un pedazo... de participación de él, huevón, lo que es aumentar usted y yo la participación al 50.

Subcontralor: También le podemos decir al viejito, venga ome.

Contralor: Lo digo es porque no podemos tener en cabeza de otros la participación mayoritaria, me entendés

Subcontralor: Vos y yo nos entendemos y tomamos decisiones, pero otros huevones tomando decisiones en contra, muy maluco, listo.

La corporación Cornare notificó a la alcaldesa de San Carlos, Luz Marina Marín Daza (capturada), sobre las actividades ilegales de la mina, pero según las investigaciones, el acuerdo sería cambiar hallazgos para no intervenir en la mina del Contralor.

En el siguiente audio, el coordinador de las auditorias, Dioner Ortiz, le indica a la alcaldesa que no se preocupe por la auditoria y le informa de manera previa los contratos que van a revisar.

Auditor: Las cosas de la auditoría las habla usted conmigo, solamente conmigo, nada de compañeros de la misma auditoría, no. Porque ahora un compañero me mostró; no yo ya chatié con ella, le dije, no huevón, venga a ver, yo soy el coordinador.

Alcaldesa: Hay un muchacho Roberto Jaime.

Auditor: No, no, no, él es un profesional universitario de acá, y él es contralor auxilia, yo soy el jefe de la auditoría como le dije yo, no huevón, a mi hijuep*** me respetás, porque yo soy el coordinador de la auditoría y el enlace se va a entender conmigo, y la alcalde se entiende conmigo, nadie más.

Alcaldesa: Que bueno que me dijiste...

*Conversan sobre la estadía en el municipio*

Alcaldesa: Listo, que no sea sino la niña, usted y yo, hágale tranquilo.

La niña a la que se refiere en la conversación es una secretaria que recibiría un correo electrónico con la información previa de los contratos seleccionados para revisar.

Los ciudadanos que impusieron las quejas ante la Alcaldía de San Carlos, sobre las afectaciones que estaba generando la mina ilegal, nunca han recibido respuesta.

Según el artículo 306 de la ley 685 (Código de minas) las alcaldías municipales son los responsables de intervenir.