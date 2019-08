Solicitan al gobierno nacional plantas de tratamiento de agua

Corponor advierte sobre la preocupación frente a los niveles de contaminación de los ríos Táchira, Zulia y Pamplonita, en medio de este panorama ya han aprobado la creación de plantas de tratamiento de agua en estos afluentes.

Sandra Milena Gómez, directora de recursos naturales de corponor le dijo a Caracol Radio que se requieren recursos económicos que no tiene la región.

“El tiempo dependerá de la gestión que todos hagamos, son altas inversiones que se requieren, que solo se vería proyectado con los recursos del orden nacional y el internacional con el fin de lograr los diseños definitivos y posteriormente la construcción y ejecución de estas obras que para Cúcuta se requiere mínimo tres y en el mejor de los casos cuatro plantas”, explicó.

Sobre la contaminación y las sanciones a los responsables destacó que “es un ejercicio que nos llena de frustración porque a veces la norma no permite que esos procesos se desarrollen tan ágilmente como nosotros queremos que pase, entonces el hecho de abrir un proceso disciplinario, un proceso sancionatorio no necesariamente implica que eso se va a ejecutar, nos frustra también como ciudadano porque no se logran acciones contundentes. Por eso necesitamos que toda esta región se una para la creación de estas plantas de tratamiento”.

Pidió a la comunidad empezar con un ejercicio básico y es apoyar la cultura de reciclaje.