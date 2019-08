“Decisiones de Márquez y Santrich son personales y no del partido”: Farc

Después de conocerse el pronunciamiento que emitieron en un video Iván Márquez, Jesús Santrich y alias “El Paisa” donde argumentan que retomaran las armas y la lucha armada, los dirigentes del partido político de las Farc en Norte de Santander han reiterado su compromiso con el actual proceso de paz con el gobierno.

Los militantes de esta dirigencia han exclamado que no se sienten identificados con las decisiones tomadas por estos ex cabecillas, y las han catalogado como “respetables y personales” que no representan a todos los desmovilizados.

Lucy Giraldo quien es la coordinadora política de las Fuerzas Revolucionarias del Común FARC, le dijo a Caracol Radio que están comprometidos con el proceso de paz y pondrá todo lo necesario para que se continúe con esta temática.

“Estas son decisiones que uno respeta pero son decisiones individuales y son responsabilidad de ellos mismos que fueron también firmantes del acuerdo. Aquí en el departamento ya hemos conversado pero alrededor de este hecho nosotros como partido no tenemos nada que ver con esas decisiones, además hace varios días Marque y Santrich habían tomado la decisión de ausentarse de la JEP, pero esto no quiere decir que no sigamos la discusión alrededor del incumplimiento del acuerdo. En Regiones uno ve que el acuerdo no ha llegado a los campesinos y eso no quiere decir que haya una toma de decisión del partito, las Frac está comprometido con la exigencia del acuerdo de paz y respeta las decisiones que se tomen por fuera, no son decisiones del partido, es mi sentir como ex combatiente y como fiel luchadora por que se implemente lo que está firmado en el acuerdo” dijo la líder política.

Afirmó que desde la dirección nacional aún no se han tomado decisiones.