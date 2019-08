Iván Márquez le incumplió a las víctimas

Pudo más la arrogancia de Iván Márquez y sus intereses personales que cumplirle al país con la paz, aseguran en Cali las víctimas de las FARC tras anuncios de nueva guerrilla.

Le ha fallado a la comunidad internacional y a todos los que hemos acompañado la construcción de una paz estable y duradera, a Iván Márquez le falto grandeza, aseguró en medio de una inmensa tristeza Fabiola Perdomo, viuda del exdiputado Juan Carlos Narvaez, secuestrado y asesinado con otros diez diputados por la guerrilla de las FARC.-

Él se comprometió con nosotros, con las víctimas en Cuba que como un homenaje, y como una forma de reparar a las víctimas no volverían a tomar las armas y no se levantarían de la mesa, y hoy esa palabra la ha incumplido, afirmó.

Perdomo, también señaló que Márquez, “le falto a esas nuevas generaciones que esperanzadas han salido a respaldar en cada una de sus acciones o de sus actos a la paz de este país, pero a pesar de este momento de tristeza, seguiremos acompañando a quienes han decidido continuar con el camino de la construcción de la paz para Colombia”.

Decepción es lo que se siente, dijo Fabiola Perdomo, sobre todo porque él estuvo en la misma mesa en Cuba con las familias de los diputados asesinados en el Valle, “él participó del acto en cuba con lo demás comandantes de las FARC y él igual que los demás asumieron el compromiso de no volver a tomar las armas, Se siente uno engañado, por parte de él, esa arrogancia que siempre tuvo la está demostrando hoy al retomar las armas y lo que deja ver es que estaba implicado, porque si no hubiera tenido nada que ver no hubiera regresado a las arma como han hecho los demás”.

A pesar de conocer que Márquez vuelve a las armas, Fabiola Perdomo, reconoció que es importante resaltar que el resto de comandantes que participaron en cuba se mantienen en el cumplimiento del acuerdo de paz en cabeza de Pablo Catatumbo y aunque hoy hay una noticia nefasta para el país y para las víctimas, no se puede dejar que se afecte o ponga en duda el trabajo del resto que hoy están en la legalidad.