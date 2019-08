Roban tres bicicletas a deportista profesional en Bucaramanga

Sergio Martínez quien es campeón de la vuelta juventud en el año 2017, dijo que de su casa que está ubicada en el barrio Mutis en Bucaramanga, le robaron tres bicicletas con las que entrena para los torneos nacionales y mundiales.

Dijo que las autoridades no tienen cámaras de seguridad instaladas por esa zona para verificar quién pudo hurtar los implementos deportivos.

Martínez, actualmente se preparaba para la vuelta a Ecuador y el clásico RCN.

"Me levanto normal a entrenar a las seis de la mañana, y veo que las bicicletas que yo tengo para entrenar para correr no estaban en la sala, el balcón totalmente abierto, en ese momento llamé a la Policía, vino el CTI, sacó huellas y están haciendo el proceso para dar con los captores de las bicicletas, me robaron tres bicicletas, dos bicicletas de ruta y una de montaña".

Martínez dijo que ese hurto le afecta mucho en su carrera deportiva ya que se estaba preparando para la vuelta Boyacá y Ecuador.

"La vuelta Boyacá empieza el cuatro de septiembre y termina el siete, el clásico RCN comenzaba el 20 de septiembre y duraba 10 días", dijo.

Las tres bicicletas que fueron hurtadas de la vivienda, estarían avaluadas cerca a los 30 millones de pesos.