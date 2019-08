Jueves 29 de agosto, las noticias más importantes de Armenia y Quindío

Más de 20.000 usuarios del servicio de acueducto en Armenia se han visto afectados, producto de cortes sectorizados como consecuencia de la intensa ola de calor.

Aunque es evidente que el caudal del río Quindío ha disminuido notablemente, ha habido uso desmedido del servicio debido a información falsa que ha estado circulando en redes sociales, que alerta sobre cortes supuestamente prolongados que se van a dar y que ha llevado a muchas personas a abastecerse de agua y descompensar el sistema, así lo dijo el gerente de Empresas Públicas de Armenia Jorge Iván Rengifo, quien señaló que por eso se ha tenido que suspender por zonas el servicio de acueducto.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Las autoridades de salud en el Quindío confían en que los recursos producto de las deudas de las EPS con los hospitales de la región, lleguen a través del acuerdo del punto final…

El secretario de salud departamental Cesar Augusto Rincón dijo que desde junio se han intensificado las mesas de conciliación, con el respaldo de la Superintendencia de salud, para que esos recursos, más de 100.000 millones de pesos, lleguen y permitan alivianar un poco la crisis por las que hoy atraviesan los centros médicos de esta zona del país, que de alguna manera se ha agudizado como consecuencia de la falta de pago de Medimás.

Hoy es el segundo día del paro de los maestros, ayer miércoles más de 3000 docentes marcharon por las calles de Armenia exigiendo al gobierno nacional que cancele el contrato con cosmitet ya que los educadores y sus familias prácticamente están muriendo por la deficiente atención en salud.

Hector Elías Leal del sindicato de educadores del Quindío, indicó que si el gobierno nacional no atiende sus peticiones están dispuestos a convocar un paro nacional del magisterio indefinido hasta que sean escuchados.

Hoy los maestros se concentrarán nuevamente a partir de las 3 de la tarde en la plaza de Bolívar de Armenia con camisetas negras donde luego realizaran una velaton por los docentes asesinados y los que han muerto por presunta negligencia en la atención en salud.

Desde tempranas horas, miembros de la Policía Nacional y la Secretaría de Gobierno y Convivencia con los Gestores de Convivencia, desarrollan múltiples operativos de recuperación del espacio público en puntos como parque Fundadores, la zona de Clínicas, el sector del Centro Comercial Unicentro y la zona céntrica del Municipio.

Hoy se inicia el pago del subsidio de Colombia mayor para los más de 8000 mil abuelos que reciben este beneficio, desde las 7 de la mañana en jornada continua hasta las 4 de la tarde los adultos podrán acercarse a la sede de la Secretaría de Desarrollo Social que está ubicada en carrera 16 con calle 17 y reclamar el pago

Adicional a la dependencia social, durante estos dos días también estarán disponibles los puntos Facilísimo de la Plaza de Bolívar y el contiguo al restaurante Frisby de la carrera 15. El pago de este beneficio irá hasta el próximo 11 septiembre.

En los 12 municipios del Quindío se realizará hoy la séptima campaña de recolección de residuos pos consumo en el departamento.

Juliana Orozco Holguín, profesional especializada de la Subdirección de Regulación y Control de la CRQ explico que la comunidad puede llegar a las plazas principales de los municipios elementos como luminarias, bombillas, lámparas, baterías de plomo, ácido de vehículos y motos, computadores y periféricos, llantas excepto de vehículos de carga pesada, envases y empaques de insecticidas de uso doméstico, medicamentos vencidos de uso veterinario y de uso humano, neveras, lavadoras, aires acondicionados y hornos microondas entre otros

En la jornada que se realizó el año anterior recolectaron ocho toneladas de elementos pos consumo para esta vigencia se espera que con la participación de la comunidad y de las autoridades involucradas esta cifra se supere

En deportes, en el Estadio Centenario de Armenia, se disputaron las finales de la fase municipal de los Juegos Supérate Intercolegiados 2019 del torneo de fútbol en las categorías prejuvenil y juvenil rama masculina, dejando como ganadores al Colegio Comfenalco y la Institución Educativa CASD, respectivamente.

Para hoy está programada la audiencia de aceptación de cargos y excusas públicas por parte de la ex alcaldesa de Armenia Luz Piedad Valencia, detenida por el sonado caso de corrupción en la valorización.

Recordemos que ella fue imputada por los delitos de interes indebido en la celebración de contratos, peculado por apropiación, falsedad ideológica agravada en documento público, concierto para delinquir y celebración de contratos sin cumplimiento de los requisitos legales

La sede del Fondo Nacional del Ahorro en Bogotá tendrá ser demolida. De acuerdo con el informe de la empresa Técnicas Colombianas de Ingeniería, que realizó el estudio, a solicitud del propio Fondo Nacional del Ahorro , sobre la vulnerabilidad Sismica estructural de la edificación, asegura que ´las estructuras pertenecientes a la torre Presidencial no cumplen con los requisitos dados por el Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente NSR 10.

Precisamente este edificio se encuentra en medio de un lío judicial por lo que la Fiscalía imputó cargos y llamó a juicio a Ricardo Arias Mora, expresidente del Fondo Nacional del Ahorro, por interés indebido en la celebración de contratos, contrato sin el cumplimiento de los requisitos legales y peculado por apropiación a favor de terceros.

Según la Fiscalía ´el funcionario firmó un contrato de compraventa del inmueble por un valor superior a los 79 mil millones de pesos, cuando en realidad costaba cerca de 40 mil. El inmueble no llenaba los requisitos establecidos en el contrato, no tiene la infraestructura, es más antiguo de lo que dice el contrato y sobre todo no se hizo un cotejo dentro del abanico de posibilidades mobiliarias en Bogotá; todo para para favorecer a unas personas”.

El embarazo en adolescentes en Armenia redujo en más de un 50%. Esta fue una de las principales conclusiones del informe de calidad de vida del último año del programa Armenia Como vamos, en el que se evidencia que este aspecto en particular pasó del 11.8% en 2.017 a 4.2% en 2.018, algo que de acuerdo con el ingeniero Uriel Orjuela, líder de esta iniciativa, demuestra que los programas preventivos que se han venido aplicando han arrojado resultados significativos, como también ha ocurrido con la mortalidad materna que tuvo cero registros.

Sin embargo y ya que estamos hablando de salud, el panorama no es alentador, toda vez que aumentó la tasa de mortalidad en menores de cinco años por infecciones Respiratorias Aguda pasando de 4.4% a 8.8%. Igualmente, en 2.018 las enfermedades hipertensivas fueron la mayor causa de afectación de la salud en los Armenios con un 27.3% de acuerdo al perfil de morbilidad.

Con base en el mismo informe aunque se destaca la buena calidad del agua y el aire de la ciudad, preocupa lo que lo que ha venido ocurriendo con la disminución en el licenciamiento de construcción de vivienda y el registro mínimo del caudal del río Quindío, el afluente del que se abastece el 60% del departamento.

En materia de seguridad, aunque en Armenia ha habido reducción en lo que tiene que ver con el homicidio, si ha aumentado el hurto a residencias y locales comerciales, algo a lo que hay que prestarle mucha atención, como también hay que hacerlo con la calidad en la educación, pues en comparación con los demás departamentos del Eje Cafetero los indicadores nuestros son muy bajos.

Preocupa también el aumento del parque automotor y que el 80% de la población está en edad productiva y no haya qué hacer.

Con el liderazgo de la Corporación Universitaria Empresarial Alexander Von Humboldt hoy se llevará a cabo el primer foro con los candidatos a la alcaldía de Armenia y la gobernación del Quindío en alianza entre la institución de educación superior, Caracol Radio y la Crónica del Quindío

Diego Fernando López Guzmán, decano de la facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas de la Universidad Empresarial Alexander Von Humboldt explicó que el foro será temático y girará en torno a los resultados del observatorio de violencia que presentó a la universidad, donde los estudiantes de derecho tendrán la oportunidad de indagar a los candidatos sobre sus propuestas en materia de seguridad y violencia

Caracol Radio transmitirá el foro en vivo y en directo desde las 10 de la mañana por los 1150AM del dial, nuestra página Web caracolarmenia.com y en las aplicaciones de celular, y a través de Facebook Live de la Universidad Empresarial Alexander Von Humboldt y la Crónica del Quindío, escuche todos los detalles previos al foro en la emisión de noticias de las 945 de la mañana.

Con la asistencia de la Ministra de Cultura Clara Inés Vásquez Camacho y el delegado de Colpensiones, se dará apertura hoy en la Biblioteca Pública Municipal a partir de las 8:30 de la mañana a la presentación de los resultados de la Implementación del Decreto 2012 de 2017 en nuestro municipio, es decir beneficios económicos periódicos para 39 gestores y culturales de la capital del Quindío.

Más de 5000 personas se espera que visiten este año Emprende LAC 2019, la feria de emprendimiento tecnológico más importante del eje cafetero que se inicia hoy jueves 29 de agosto en el centro de convenciones de Armenia y que lidera el Sena y Parque Soft Quindío.

Carlos Fabio Álvarez director del Sena, Quindío explicó que más de 40 expositores se darán cita en la ciudad capital para hablar de emprendimiento y tecnología, donde además se esperan se concreten negocios para los emprendedores quindianos, la entrada es gratuita.

Caracol Radio continúa con la serie mujeres protagonistas del Quindío, escuche hoy en la emisión de noticias de las 845 de la mañana la historia de Lucina Buitrago secretaria ejecutiva de la asociación de artesanos del Quindío y sus 20 años de labor cultural en la región.

En Deportes, Armenia en conjunto con Pereira y Bucaramanga fueron confirmadas como ciudades sedes del Torneo Preolímpico de fútbol que se celebrará en el país entre enero y febrero del 2020.

La próxima semana las directivas de la Federación Colombiana de Fútbol se reunirán con las autoridades gubernamentales de las tres ciudades para definir mejoras y adecuaciones de los estadios, campos de entrenamiento y ciudades en general, para albergar el campeonato.