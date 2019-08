Misa exequial de Juan Felipe Gaviria será este jueves

La familia del exalcalde Juan Felipe Gaviria confirmó que no habrá velación de su cadáver, prepara una ceremonia eucarística para este jueves, 29 de agosto, desde las 10 de la mañana, en la Iglesia San José en El Poblado.-

Su esposa y sus hijos han expresa gratitud por los numerosos mensajes de pésame y el acompañamiento que les han enviado en este momento.-

Pascual Gaviria escribió en twitter: “Muchas gracias a todos los que me han acompañado por aquí, en este extraño mundo de afectos invisibles y, por qué no decirlo, de grescas con frases y argumentos como puños al aire. También sus palabras, aunque no se crea, son compañía”.

El exministro Alejandro Gaviria agradeció y se refirió a su padre: “Gracias a todos por los mensajes solidarios, los abrazos virtuales y la palabra afecto. La historia de mi papá fue una historia de amor. Así lo recordaremos. Por siempre.

Mensajes de pésame

El Alcalde Federico Gutiérrez Zuluaga expresó sus condolencias a la familia y amigos del exalcalde de Medellín y exgerente de EPM, Juan Felipe Gaviria Gutiérrez, de quien se confirmó su muerte este miércoles en la madrugada.

“Que falta la que nos hará. Triste su partida. Un hombre que dedicó su vida a la educación y al servicio público. Aprendí mucho de él. Lo recuerdo con cariño y admiración. Un fuerte abrazo para su familia y amigos”, dijo.

El mandatario local destacó la trayectoria de Juan Felipe Gaviria Gutiérrez en el sector público y en el privado, así como enla academia, además de su aporte al desarrollo de la ciudad.

Gerente EPM

El gerente general de EPM, Jorge Londoño De la Cuesta, manifestó el pesar de la organización de servicios públicos domiciliarios por la muerte del exgerente Juan Felipe Gaviria Gutiérrez.

"Con tristeza recibimos hoy la noticia del fallecimiento de Juan Felipe Gaviria Gutiérrez, un gran humanista, todo un colombiano comprometido con la educación, el servicio público y el desarrollo del país.

Como ministro de Obras Públicas y Transporte, como alcalde de Medellín, como rector de la Universidad Eafit y como directivo de importantes compañías nacionales, como EPM, aportó en forma decisiva y creativa para que esas instituciones alcanzaran sus metas, siempre con la mirada puesta en la gente, en abrir espacios, imaginar posibilidades y hacer lo mejor para que las cosas sucedan”.

Nuestra solidaridad para su familia y a él toda la gratitud que merece de parte de este equipo de trabajo que, con mucho cariño y admiración, lo llevará en pasado, presente y futuro en un lugar especial de su memoria".

OTROS MENSAJES EN REDES SOCIALES

El Presidente Iván Duque

Tuve el inmenso honor de conocer al exministro Juan Felipe Gaviria, un colombiano ejemplar, con amplia vocación de servicio público y gran sentido humanista. Lamentamos profundamente su fallecimiento. A su familia y amigos les extendemos nuestras más sentidas condolencias.

El expresidente Álvaro Uribe Vélez

Nuestro sentido pésame al dr Alejandro Gaviria y a toda la familia por el fallecimiento del ex alcalde de Medellín y ex Ministro, dr Juán Felipe Gaviria

De la universidad de los Andes Uniandes

La Universidad de los Andes lamenta profundamente el fallecimiento de Juan Felipe Gaviria, padre de nuestro rector, Alejandro Gaviria. Extendemos nuestras condolencias a sus familiares, compañeros y amigos.

El escritor Héctor Abad F.

Conversar con el rector Juan Felipe Gaviria era un deleite de humor e inteligencia. Él sabía que vinimos para no volver. Un optimista trágico. Abrazos para su esposa, Cecilia Uribe, sus hijos @agaviriau, Pascual, Ana María, y Matías y todo el clan Gaviria.

El periodista Mauricio Mosquera

Un súper gerente, un conversador. Un señor con todas las credenciales. Un papá de brillantes personas. Un tipo que se sabía reír. Un viejo hermoso. Juan Felipe Gaviria no deja nada, permanece.

La periodista y profesora Ana María Cano

Un hombre sabio. Juan Felipe Gaviria. Una inteligencia aplicada y generosa. Una ironía y una distancia que lo hizo estar aparte de la corriente, de la búsqueda del acomodo. Alguien inolvidable.

Gracias de verdad por haberlo conocido.

Cómo quedó de bien hecha su vida.

Nunca agradeceremos suficiente a Belisario Betancur por haber nombrado al tiempo a Nicanor Restrepo en la Gobernación de Antioquia y a Juan Felipe Gaviria en la Alcaldía de Medellín.Eran tiempos en los que se tomaban en serio la responsabilidad pública.

Ahí queda la muestra.