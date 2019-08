"Rubén Zamora" continuará su campaña política en la zona del Catatumbo

El hoy candidato, mantendrá su decisión irrevocable de aspirar a ocupar una curul a la Asamblea Departamental, por el partido Colombia Humana y Unión Patriótica, luego de la advertencia hecha por los disidentes de las Farc para que no regresara al Catatumbo.

El ex comandante del frente 33 de las Farc, ha pedido al Gobierno le ofrezca garantías de seguridad y evalúe los altos niveles de riesgo en que se encuentra en el desarrollo de sus actividades políticas.

Emiro del Carmen Ropero, conocido como 'Rubén Zamora' aseguró a Caracol Radio "soy de la zona del Catatumbo y sé que las comunidades campesinas necesitan mi presencia en el territorio y no van a permitir que resulte afectado por esta medida".

"La Unidad Nacional de Protección ha reducido los esquemas de seguridad, no está ofreciendo todas las garantías y venía advirtiéndolo, lo planteé recientemente en Naciones Unidas cuando empezaron a hacerme una campaña en el territorio, difamando; advertí que esto podía pasar y esto se ha elevado a la UNP y no se me han ofrecido las garantías de seguridad (...) aquí operan varios estructuras que tienen la capacidad de generar violencia de alto impacto en el territorio". Señaló

El ex integrante de las Farc señaló que estas situaciones son consideradas como una grave violación a los derechos humanos y al ejercicio de la partición política contemplado en los acuerdos de paz.