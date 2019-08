Docente universitaria fue víctima de hurto e intento de violación en Bogotá

La víctima de este asalto fue una docente universitaria de 34 años de la UDCA quien en las últimas horas salió de trabajar acompañada por uno de sus compañeros que la llevo hasta la autopista norte, la mujer tenía que cruzar la autopista para tomar transporte público hacia el municipio de Chía a la altura de la calle 222, cuando iba cruzando sola en el separador de la avenida se encontró con los delincuentes.

“En el separador dos tipos corriendo me empujaron y me tiraron al piso, me pidieron todas las cosas, luego intentaron quitarme la chaqueta, yo solo gritaba y decía que no me hiciera nada, después uno de ellos dijo que no me hiciera nada, yo les diré el bolso y salí corriendo”, contó a Caracol Radio la docente que no se quiso identificar.

“Cuando iba corriendo por la autopista me le atravesé a los carros, pero nadie paró, nadie me puso atención, corrí casi medio kilómetro hasta que paró un bus”, concluyó la víctima del atraco.

La mujer puso en conocimiento de las autoridades este caso y ya la Policía de Bogotá está al tanto de la situación, mientras que estudiantes y docentes piden un puente peatonal y más presencia de la Policía en la autopista norte a la altura de la calle 222.