Nuevos controles migratorios en el peaje Los Acacios

Mientras que en la frontera con Ecuador extremaron las medidas migratorias a través de la exigencia de visa para quienes ingresan a esta nación, en Cúcuta la preocupación de las autoridades es que estos migrantes no admitidos traten de regresar y en este recorrido se queden en esta ciudad, ya se han anunciado nuevas medidas de control.

El secretario de seguridad ciudadana de Cúcuta Mauricio Franco le dijo a Caracol Radio que “nosotros tenemos policía metropolitana, tiene un puesto en el grupo GEM ahí en lo que tiene que ver con los acacios, y esto nos marcará cual es la debida situación en los próximos días. Nosotros estamos aquí mientras tanto trabajando con dos escuadrones para tratar de controlar la migración en la ciudad. Estar preparados en la ciudad para que estas personas no se nos queden aquí cuando retornan, hacemos referencia a las personas que no tienen su situación migratoria no definida”, explicó el secretario.

Alertó que la ciudad le ha abierto las puertas a quienes quieran hacer el bien y estén legalmente en el país, sin embargo adoptarán medidas con quienes no tengan un estatus legal estable.