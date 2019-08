"Los bancos nos siguen cobrando": víctimas de Los Quiroz en Cartagena

A la falta de socialización de los resultados de los estudios estructurales y de sismorresistencia a ocho edificios construidos de manera ilegal por el denominado Clan Quiroz, se suma el futuro de la inversión hecha en la adquisición de cada uno de estos inmuebles, dinero que para la mayoría, fueron los ahorros de toda su vida.

"Al banco le he pagado 40 millones y le adeudo en intereses alrededor de unos 60 millones de pesos, la entidad financiera no me ha dejado de cobrar en ningún momento. Me tuve que mudar para Turbaco y mis gastos se han incrementado", expresó Robinson Villadiego, quien invirtió en la compra de un apartamento en el edificio Alpes 31.

Otras personas han tenido mejor suerte, pues las entidades bancarias les han congelado sus créditos. Sin embargo, ese alivio solo ha sido otorgado por tiempos cortos entre los 2 meses y 2 años.

"Muchas personas teníamos la esperanza de que se repararan los edificios y volver a nuestras viviendas. En este momento estoy en una incertidumbre total porque no sé qué va a pasar con mi patrimonio en el que tanto invertí. El banco solo me hizo un congelamiento parcial por un corto tiempo, pero ahora me están cobrando como si nada hubiera pasado. Intenté pedir ayuda en la Superfinanciera pero no he recibido respuesta", contó Guillermo Fierro, afectado del edificio Villa Vanessa ubicado en el barrio Escallón Villa.

Hasta el momento no se conoce una fecha tentativa de socialización de los resultados del estudio de la Universidad Nacional, que recomienda la demolición de las edificaciones.