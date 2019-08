Concejal denuncia que proyecto de alumbrado público tendría un "mico"

Por quinta vez la alcaldía de Bucaramanga presentará ante el Concejo un proyecto para invertir $14 mil millones en adecuación de alumbrado artístico para la ciudad.

Para los concejales este proyecto es un mico que la administración no va descansar hasta que sea aprobado. El presidente del Concejo WilsonMora señaló que el proyecto no puede ser aprobado porque Bucaramanga no tiene cobertura del 100% de alumbrado público.

Lea también: Video: Saquearon camión de cerveza que se volcó vía a Curos

"En una de las propuestas presentadas por la alcaldía dijeron que darían gratis el alumbrado rural para implementar este alumbrado artístico pero eran para gastarse esos $14 mil millones. Pero ahora están tratando de bajar el valor del impuesto al alumbrado publico en el sector residencial que esta en el 10% y lo quieren bajar al 9%".

El alumbrado artístico es aquel que se instala en las fachadas o senderos peatonales en pisos y paredes con el fin de adornar esa infraestructura que estaría por fuera de los alcances de la aplicación de alumbrado público.

Lea también: Leonidas reapareció y aclaró que no está enfermo

El presidente indicó que "solamente cuando se cumpla el 100% se le puede dar otras destinaciones o bajar el impuesto. Hay más de $40 mil millones repesados que no han sido invertidos y no se han cubierto las necesidades de muchos sectores como el de La Cemento y quieren implementar alumbrado artístico".